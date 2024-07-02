Испания перебрасывает рекордное количество войск в Восточную Европу

Испания перебрасывает рекордное количество войск в Восточную Европу1
- 2.07.2024, 7:55
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Для защиты от России.
Североатлантический альянс активно готовится к возможному нападению России. Испания отправила крупнейший в своей истории военный контингент на базу НАТО в Словакии в рамках операции по сдерживанию Москвы.
Об этом пишет ABC Espana.
784 испанских военнослужащих направляются в Словакию. Они станут частью 15-тысячной боевой группировки НАТО, которая призвана защищать восточные фланги блока.
Испанские войска, которые направляется в Словакию, оснащены более 300 единицами тяжелой бронетехники и вооружения, в том числе, броневиками Centauro внедорожниками Vamtac, гаубицами калибра 105 мм, противоминными и противодронными установками и многим другим. Помимо этого, они также везут с собой 5 ударных вертолетов Eurocopter Tiger и NH-90.
Важно уточнить, что Испания не только примет участие в операции, но и возглавит боевую группу НАТО. Непосредственным ее командиром назначен полковник испанских Вооруженных сил Андрес Гонсалес Альварадо. В группу войдут, помимо испанских и словацких военных, бойцы Португалии, Чехии и Словении.