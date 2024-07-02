Испания перебрасывает рекордное количество войск в Восточную Европу 1 2.07.2024, 7:55

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Для защиты от России.

Североатлантический альянс активно готовится к возможному нападению России. Испания отправила крупнейший в своей истории военный контингент на базу НАТО в Словакии в рамках операции по сдерживанию Москвы.

Об этом пишет ABC Espana.

784 испанских военнослужащих направляются в Словакию. Они станут частью 15-тысячной боевой группировки НАТО, которая призвана защищать восточные фланги блока.

Испанские войска, которые направляется в Словакию, оснащены более 300 единицами тяжелой бронетехники и вооружения, в том числе, броневиками Centauro внедорожниками Vamtac, гаубицами калибра 105 мм, противоминными и противодронными установками и многим другим. Помимо этого, они также везут с собой 5 ударных вертолетов Eurocopter Tiger и NH-90.

Важно уточнить, что Испания не только примет участие в операции, но и возглавит боевую группу НАТО. Непосредственным ее командиром назначен полковник испанских Вооруженных сил Андрес Гонсалес Альварадо. В группу войдут, помимо испанских и словацких военных, бойцы Португалии, Чехии и Словении.

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