«Лукашенко панически боится» 4 2.07.2024, 8:02

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Белорусские военные могут перейти на сторону Украины.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы перебрасывает свои войска к границам, размещает там американскую технику. Поэтому снова звучат угрозы о повторном нападении со стороны Беларуси.

На самом деле никакого скопления белорусских солдат нет. Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на заявления Лукашенко влияет сразу несколько факторов.

Что означают заявления Лукашенко

«Белорусская власть, сам Лукашенко панически боятся, что их бойцы могут присоединиться к тем военным, которые сейчас воюют на стороне Украины», – сказал Мусиенко.

Если это произойдет, то монолитность режима пошатнется, начнутся серьезные проблемы, поэтому нужно время от времени напоминать людям версию о том, что Украина якобы представляет опасность.

Еще один важный фактор заключается в том, что сейчас Польша решает, закрывать ли все пункты пропуска на белорусской границе. Это означает, что значительное количество предпринимателей, бизнесменов, особенно те, кто занимаются перевозками грузов или просто люди, которые ездят к своим семьям будут иметь колоссальные проблемы.

«Что нужно делать? Надо отвлечь внимание населения от того, что могут возникнуть реальные проблемы из-за того, что Россия и Беларусь спровоцировали потоки нелегальных мигрантов, которые фактически штурмуют польскую границу», – отметил Александр Мусиенко.

Поэтому Лукашенко придумал, что якобы ведет «победную войну» с Украиной. По этой же причине в сводках белорусского Генштаба появляется информация о якобы уничтожении украинских беспилотников, обнаружены диверсанты, заминированные территории.

Также заявления о повторном нападении выгодны России, ведь страна манипулирует возможностью осуществить очередную эскалацию, использовав белорусское направление. Несмотря на это стоит помнить, что учитывая расположение белорусских войск, их количество, передислокации – угрозы повторного вторжения нет.

Ранее это подтвердила и украинская сторона. Информацию о якобы активности ВСУ в приграничных с Беларусью территориях назвали ложью и напомнили, что Украина не представляет угрозы ни для одного другого государства.

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