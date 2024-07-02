Bloomberg: Российские ударные подлодки дважды наблюдали у берегов Великобритании 4 2.07.2024, 8:05

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Масштабы перемещений субмарин вышли за привычные рамки.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, российские ударные подводные лодки дважды совершали миссии в Ирландском море, что вынудило британских военных принять меры по защите территориальных вод от беспрецедентного шага Кремля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что первое развертывание российской подводной лодки класса «Кило» вблизи Ирландского моря, которое отделяет остров Ирландия от Великобритании, произошло около 18 месяцев назад. Второе событие произошло совсем недавно. Масштабы перемещений подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели британские чиновники, заявили источники на условиях анонимности.

Двое из них заявили, что американские чиновники знали о перемещениях подлодок. Министерство обороны Великобритании заявило, что не «комментирует операции». США следят за деятельностью российского флота, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

О размещении российских подводных лодок в водах, окружающих Британию и западную Ирландию во время войны в Украине, уже было известно, хотя ранее не сообщалось, что они направлялись в Ирландское море. В 2023 году ирландские СМИ сообщили, что британский вертолет и военный корабль «преследовали» российскую подводную лодку за пределами гавани Корк на юго-западе Ирландии, действуя из-за того, что у ирландских военных не было возможностей противостоять подводным угрозам.

А в прошлом месяце BBC сообщила, что у берегов Шотландии была замечена российская подводная лодка. Затем она направилась на Кубу.

Представитель Министерства обороны Ирландии заявил, что агентство не комментирует операции вооруженных сил других стран. Не связывая это с сообщениями о российских подлодках, представитель заявил, что воздушные и военно-морские силы проводят «усиленное морское патрулирование» вблизи морской энергетической инфраструктуры в Ирландском море.

Корк также является точкой выхода на берег подводного кабеля EXA Atlantic, который также соединяется с Канадой и Великобританией. Представитель министерства обороны заявил, что правительственные агентства также взаимодействуют друг с другом по вопросам защиты кабелей данных страны.

Источники утверждают, что размещение Россией подводных лодок вокруг Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в морской обороне Великобритании и Ирландии или попыткой запугать Великобританию в ответ на ее поддержку Украины.

Российским подводным лодкам будет сложно успешно пройти Ирландское море в полном объеме, не нарушая международное право, из-за сложности претензий на территориальные воды, сказал один из источников. Подводные лодки по закону должны проходить по поверхности территориальных вод. Из-за разной глубины Ирландского моря российскому судну будет сложно перемещаться в водах под водой, сказал источник.

Подводная лодка класса «Кило» — это дизель-электрическая ударная подводная лодка, способная запускать крылатые ракеты «Калибр», а также торпеды и морские мины. Военно-морской институт США описывает программу Kilo как «одну из самых успешных военно-морских программ в современной истории». По данным института, в эксплуатации остается более 60 подводных лодок такого класса. Они использовались в Черном море для атак по Украине.

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