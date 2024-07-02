ВСУ подбираются к главному пути Путина в Крым 2.07.2024, 8:15

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Военный эксперт указал на важные детали по разгрому российских ПВО.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии на «24 Канале» рассказал, что означают последние взрывы во временно оккупированном Крыму.

Удары по ПВО

Свитан отметил, что, скорее всего, были попадания в системы ПВО возле Керченского моста. Итак, Силы обороны подбираются понемногу к этому объекту. Хорошо, что был нанесен удар. Ведь после ударов по Крыму ежедневно, была многодневная пауза.

«Потеря темпа дает возможность россиянам переформатироваться, перебросить ЗРК, рассредоточиться. Нельзя ни в коем случае этого им давать. Был задан темп ударов раз в сутки, так и должен он продолжаться. Россиянам хватает 1,5 – 2 суток для того, чтобы переместить комплексы с одного места на другое», – отметил полковник запаса ВСУ.

Защита Крымского моста

По словам военного эксперта, россияне пытаются защитить Крымский мост дымом. Однако задымление ничего не даст. Современное оружие фактически радиоуправляемое, и даже имеет камеры для управления в режиме реального времени.

«Смысла в такой защите никакого нет. Списывают дым. Россияне даже на дымовые могут воровать», – отметил летчик-инструктор.

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