В Витебской области ураган снес полдома и оставил без света 175 населенных пунктов 4 2.07.2024, 8:23

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В соцсетях показали видео разгула стихии.

В понедельник, 1 июля, по Беларуси прошел мощный грозовой фронт — на фоне сильной жары на страну обрушились сильные ливни с грозами и штормовым ветром. В результате не обошлось без серьезных последствий — дождем заливало улицы городов, ветром ломало деревья и сносило крыши домов, обрывало линии электропередач. Оперативные службы и жители пострадавших регионов поделились фотографиями и видео разгула стихии, сопоставимой по масштабу последствий с ураганом, пишет telegraf.news.

Судя по сообщениям энергетиков и видео в соцсетях, больше всего досталось Витебской области, а именно Ушачскому, Верхнедвинскому и Полоцкому району. По данным РУП «Витебскэнерго», из-за аварийных отключений без электричества к вечеру 1 июля в регионе остались 175 населенных пунктов.

В TikTok появилось видео, как в Ушачском районе не выдержал натиска сильного ветра один из жилых домов — он в буквальном смысле снес пол-здания. Автор ролика сообщил, что дом был недостроенный, поэтому обошлось без человеческих жертв.

В комментариях под роликом другие жители Витебщины поделились своими впечатлениями от пронесшегося по области шторма, посетовав на «водопады с неба», «темень» среди бела дня и ураганный ветер.

«У меня сорвало шифер 7-8 штук где-то. Такого урагана не видела за всю жизнь, в окно не видно было ничего, серая мгла, град лупил», — описала обстановку в разгар непогоды одна из зрительниц.

Другой пользователь видеоплатформы поделился кадрами с дороги недалеко от деревни Азино в Полоцком район. Там одно из деревьев упало прямо на фуру.

В самом Полоцке ураганный ветер изрядно оставил после себя затопленные дворы, вывернутые с корнем деревья, поломанные заборы, рекламные щиты и дорожные знаки. Как следствие, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович объявил на среду, 2 июля, районный «субботник», чтобы помочь коммунальным службам успеть навести порядок в городе в преддверии Дня Независимости.

А компанию рыбаков непогода застала на Лукомльском озере, в результате чего им пришлось эпично сражаться с бурей, спасая свою палатку (хотя, как верно подметили комментаторы под видео, предполагается, что это «палатка должна спасать от непогоды людей, а не наоборот»).

В свою очередь жители Новополоцка показали, как мощный дождь залил улицы города, в результате чего общественному транспорту и автомобилям горожан пришлось скорее плыть, чем ехать.

Отключения электроэнергии и «световое шоу» на Минщине

Впрочем, прежде чем добраться до Витебщины, грозовой фронт пронесся по Минщине, и также не без последствий. По данным РУП «Минскэнерго», грозы с сильным ветром стали причиной перебоев с электроснабжением в Борисовском и Слуцком районах в десятке населенных пунктов и на четырех фермах. Энергетики показали фотографии, по которым можно оценить масштабы разгула стихии.

А жители Минщины активно делились в соцсетях фото и видео «небесного светового шоу» с впечатляющими грозовыми тучами и разрядами молний на ночном небе.

Ждать продолжения?

Отметим, что согласно прогнозу Белгидромета, сильные дожди, из-за которых накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности, ожидаются во многих районах Беларуси и утром во вторник, 2 июля.

В связи с этим ГАИ Витебщины призвала водителей учитывать прогноз погоды и соблюдать правила дорожной безопасности.

«Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сниженной видимости включить ближний свет фар. Пешеходам необходимо быть предельно осмотрительными при переходе проезжей части дороги, не отвлекаться на гаджеты и обеспечить свою видимость!» — посоветовали инспекторы.В Витебской области ураган снес полдома и оставил без света 175 населенных пунктов

В соцсетях показали видео разгула стихии.

В понедельник, 1 июля, по Беларуси прошел мощный грозовой фронт — на фоне сильной жары на страну обрушились сильные ливни с грозами и штормовым ветром. В результате не обошлось без серьезных последствий — дождем заливало улицы городов, ветром ломало деревья и сносило крыши домов, обрывало линии электропередач. Оперативные службы и жители пострадавших регионов поделились фотографиями и видео разгула стихии, сопоставимой по масштабу последствий с ураганом, пишет (telegraf.news https://telegraf.news/proisshestviya/na-vitebshhine-uragan-snjos-poldoma-i-ostavil-bez-sveta-175-naselennyh-punktov-v-socsetyah-pokazali-video-razgula-stihii/).

Судя по сообщениям энергетиков и видео в соцсетях, больше всего досталось Витебской области, а именно Ушачскому, Верхнедвинскому и Полоцкому району. По данным РУП «Витебскэнерго», из-за аварийных отключений без электричества к вечеру 1 июля в регионе остались 175 населенных пунктов.

В TikTok появилось видео, как в Ушачском районе не выдержал натиска сильного ветра один из жилых домов — он в буквальном смысле снес пол-здания. Автор ролика сообщил, что дом был недостроенный, поэтому обошлось без человеческих жертв.

В комментариях под роликом другие жители Витебщины поделились своими впечатлениями от пронесшегося по области шторма, посетовав на «водопады с неба», «темень» среди бела дня и ураганный ветер.

«У меня сорвало шифер 7-8 штук где-то. Такого урагана не видела за всю жизнь, в окно не видно было ничего, серая мгла, град лупил», — описала обстановку в разгар непогоды одна из зрительниц.

Другой пользователь видеоплатформы поделился кадрами с дороги недалеко от деревни Азино в Полоцком район. Там одно из деревьев упало прямо на фуру.

В самом Полоцке ураганный ветер изрядно оставил после себя затопленные дворы, вывернутые с корнем деревья, поломанные заборы, рекламные щиты и дорожные знаки. Как следствие, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович объявил на среду, 2 июля, районный «субботник», чтобы помочь коммунальным службам успеть навести порядок в городе в преддверии Дня Независимости.

А компанию рыбаков непогода застала на Лукомльском озере, в результате чего им пришлось эпично сражаться с бурей, спасая свою палатку (хотя, как верно подметили комментаторы под видео, предполагается, что это «палатка должна спасать от непогоды людей, а не наоборот»).

В свою очередь жители Новополоцка показали, как мощный дождь залил улицы города, в результате чего общественному транспорту и автомобилям горожан пришлось скорее плыть, чем ехать.

Отключения электроэнергии и «световое шоу» на Минщине

Впрочем, прежде чем добраться до Витебщины, грозовой фронт пронесся по Минщине, и также не без последствий. По данным РУП «Минскэнерго», грозы с сильным ветром стали причиной перебоев с электроснабжением в Борисовском и Слуцком районах в десятке населенных пунктов и на четырех фермах. Энергетики показали фотографии, по которым можно оценить масштабы разгула стихии.

А жители Минщины активно делились в соцсетях фото и видео «небесного светового шоу» с впечатляющими грозовыми тучами и разрядами молний на ночном небе.

Ждать продолжения?

Отметим, что согласно прогнозу Белгидромета, сильные дожди, из-за которых накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности, ожидаются во многих районах Беларуси и утром во вторник, 2 июля.

В связи с этим ГАИ Витебщины призвала водителей учитывать прогноз погоды и соблюдать правила дорожной безопасности.

«Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сниженной видимости включить ближний свет фар. Пешеходам необходимо быть предельно осмотрительными при переходе проезжей части дороги, не отвлекаться на гаджеты и обеспечить свою видимость!» — посоветовали инспекторы.

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