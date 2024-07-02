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WSJ: Военная помощь НАТО Украине вышла на новый уровень

  • 2.07.2024, 8:28
  • 4,094
WSJ: Военная помощь НАТО Украине вышла на новый уровень

Готовится важное назначение.

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ответственным станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находится в Киеве. По словам представителей США и НАТО, соответствующее решение объявят на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, которое состоится 11 июля.

«Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск», - отмечает издание.

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