WSJ: Военная помощь НАТО Украине вышла на новый уровень 2.07.2024, 8:28

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Готовится важное назначение.

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ответственным станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находится в Киеве. По словам представителей США и НАТО, соответствующее решение объявят на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, которое состоится 11 июля.

«Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск», - отмечает издание.

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