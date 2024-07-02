«Поднялись волны высотой около метра»1
- 2.07.2024, 8:33
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На Минском море сапбордист заплыл слишком далеко от берега.
На Заславском водохранилище (Минское море) мужчина отправился кататься на сапборде, но заплыл слишком далеко и потратил все силы на борьбу с поднявшимися волнами. К счастью, его друзья вовремя вызвали спасателей, сообщает МЧС.
Днем 1 июля на Минском море мужчина, увлекшись катанием на сапборде, заплыл на 2 км от берега. Тем временем из-за сильного ветра поднялись волны высотой около метра.
Пытаясь сманеврировать в сторону земли, сапбордист потратил все силы, к тому же он был без жилета. Встревоженные друзья позвонили спасателям.
Дежурные ОСВОД подобрали мужчину на мотолодке и доставили на берег. Несмотря на усталость, он не пострадал.