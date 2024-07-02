В Москве резко сменилась повестка дня 6 Аркадий Дубнов

2.07.2024, 8:41

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Аркадий Дубнов

В Россию прибыл очередной знатный американец.

Появление в Москве Канье Уэста, известнейшего американского рэпера и патентованного антисемита, потрясло столичную публику столь же сильно, как прилет 18-летнего немецкого летчика Матиаса Руста, приземлившегося 28 мая 1987 года на Васильевском спуске в нескольких десятках метров от Кремля. «Я хотел показать свое могущество», - такими были первые слова Руста, произнесенные им на московской земле.

Авантюра немца из тогда еще Западной Германии продемонстрировала не только уязвимость советской ПВО, она стала одним из триггеров, подорвавших могущество советской власти.

Восторженный приём, оказанный сегодня Уэсту светской тусовкой, искусно подогретый прокремлевскими СМИ, показал всю условность ненависти к коллективному Западу и ненавистным англосаксам, прививаемой этими же СМИ российской элите. Опровергнуть это можно было бы, только если в Москву на своем бронепоезде приехал Ким Чен Ын, чтобы спеть песенку на Красной площади из репертуара чучхе. Конечно, успех «человека-ракеты» оказался бы несравнимо выше, чем у американского рэпера, и подтвердил бы, что у России нет никаких альтернатив повороту на Восток. А так как-то провально выходит с азиатским нарративом…

Зато резко сменилась повестка дня, ни тебе терактов в Дагестане, ни прилетов по Севастополю, деревне под Курском, металлургическому гиганту в Липецке…

Даже незамеченным проходит угроза Беларуси применить российское (!) ядерное оружие, недавно там размещенное. С этим отважным заявлением выступил вечером 30 июня начгенштаба страны генерал Муравейко, который обеспокоен концентрацией батальонов НАТО у западных границ страны. Не вовремя вышло, в Россию прибыл знатный американец, а союзный генерал нагнетает…

Аркадий Дубнов, «Телеграм»

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