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Долгожданный недорогой кроссовер Skoda показали в деталях

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  • 2.07.2024, 8:45
  • 2,672
Долгожданный недорогой кроссовер Skoda показали в деталях

Интригу еще не раскрыли полностью.

Новый кроссовер Skoda Elroq – долгожданный автомобиль 2025 модельного года, который скоро придет на смену модели Skoda Karoq. Машину показали в деталях перед премьерой.

Замену Skoda Karoq с электрической силовой установкой ранее рассекретили на официальных фото и раскрыли некоторую информацию о новом кроссовере Skoda. Теперь машину показали на канале Autogefühl.

Дизайн еще не раскрыли полностью – прототип показали в маскировочной пленке. Но внешность выполнили в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают «чистую» и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

Электрический кроссовер длиной около 4,5 м получит широкие функциональные возможности. Также новая Skoda Elroq 2025 года предложит очень практичный вместительный салон. Модель ориентируют на современных семейных покупателей.

Подготовят несколько силовых установок. Мощность Skoda Elroq в базовом исполнении составит 170 л.с., в топовом – около 300 сил. Запас хода Skoda Elroq с большой батареей емкостью 82 кВтч должен достигать 560 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее.

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