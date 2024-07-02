Байден на раздорожье 3 2.07.2024, 8:53

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Согласится ли президент США сняться с гонки.

Вместо того, чтобы рассеять сомнения в своем возрасте и здоровье, Джо Байден сделал их главным предметом обсуждения. Неудачное и даже «ужасное», по словам сторонников, выступление заставило членов Демократической партии обсуждать реальную возможность его срочной замены.

При этом в современной истории ни одна партия США еще не пыталась заменить своего кандидата среди гонки после его победы на партийном праймериз, и причина достаточно очевидна — шансов на победу в таком случае не очень много.

У демократов есть полтора месяца, чтобы определиться. В середине августа в Чикаго пройдет конвенция партии и на ней делегаты утвердят своего кандидата. Кажется, снятие собственной кандидатуры противоречит всем личным и политическим инстинктам Джо Байдена. Да, он провалил личный тест, но в прошлом выходил из трагедий и неудач и уже побеждал Трампа. Очевидно, Байден верит, что сможет сделать это снова. Верит (или хочет верить) в это и его близкое окружение.

О том, сойдет ли действующий президент США Джо Байден с избирательной гонки, говорится в материале OBOZ.UA.

Надо что-то делать, ведь это фиаско

Американская пресса сообщает, что после неудачного выступления на дебатах многие спонсоров Демократической партии начали обмениваться «ожесточенными электронными письмами», в которых пришли к выводу, что «единственной надеждой для демократов и других лиц, заинтересованных в предотвращении возвращения бывшего президента Дональда Трампа, является замена кандидата, то есть Джо Байден». Вернувшись в Вашингтон, демократы обсуждали имена тех, кто мог бы баллотироваться вместо Байдена.

Не отстает от спонсоров и американское общество. Вот слова обладателя двух Пулитцеровских премий, обозревателя Николаса Кристофа: «Это будет трудный выбор. Но, господин президент, один из способов послужить своей стране в 2024 году – это объявить о своей отставке и призвать делегатов заменить вас, поскольку это самый безопасный курс для нашей нации».

Но как легко можно заменить Байдена?

В середине августа в Чикаго пройдет конвенция Демократической партии, в ходе которой делегаты должны официально утвердить своего кандидата в президенты. С юридической точки зрения, они не обязаны голосовать за Байдена. Но проголосовать против его кандидатуры значит проигнорировать результаты праймериз, на которых действующий президент получил абсолютное большинство голосов поддержки. Именно поэтому из-за таких правил поменять кандидата на этом этапе возможно, если он сам лично согласится снять свою кандидатуру. Только тогда делегаты выберут кого-нибудь другого вместо Байдена.

Альтернативные кандидаты от демократов

На первый взгляд, кандидатуры у демократов есть, по крайней мере, список, озвученный The Washington Post, насчитывает 10 персон. Но реально рассматривать можно только половину из них, и потенциальные остальные претенденты не впечатляют. К примеру, действующая вице-президент Камала Харрис – непопулярна в США. В частных беседах даже ее сторонники признаются: Харрис не смогла доказать избирателям, что именно она будущий лидер партии, не говоря уже о будущем лидере страны.

Одно время довольно активно обсуждали и кандидатуру первой леди Мишель Обамы, которая является кандидатом мечты для многих демократов, но эта фантазия вряд ли станет реальностью, учитывая ее решительное несогласие когда-либо баллотироваться.

Джош Шапиро – губернатор Пенсильвании – нравится более 3 из 10 сторонников Дональда Трампа, но, по информации СМИ, не хочет сгореть во время нынешних выборов и рассматривается преимущественно на выборы в 2028 году.

Эми Клобушар – сенатор от Миннесоты – была бы самым умным кандидатом, если бы демократы искали кандидата со многими из тех же качеств, что и у Байдена, за исключением проблемы возраста. Она прагматична и, по-видимому, в общем согласна идти на выборы, также имеет сильный избирательный послужной список в ее штате. Однако ее личность не очень известна в национальном масштабе.

При этом, по крайней мере, два известных потенциальных претендента на выдвижение — губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — заявили, что поддерживают Байдена даже после его выступления. Ньюсом, когда его спросили в эфире MSNBC, должен ли Байден уйти в отставку, сказал, что эти разговоры «не нужны». «Вы не отвернетесь из-за одного выступления. Какая партия так делает?» – сказал Ньюсом.

В любом случае, даже если демократы захотели в момент поменять кандидата, им нужен не просто харизматичный и сильный политик, им нужен кто-то, способный победить Дональда Трампа, а сегодня такой кандидатуры нет.

О том, что Демократической партии не кем заменить Байдена на предстоящих выборах в ноябре, пишет и Time. Издание считает, что даже если Байден добровольно откажется от дальнейшей борьбы, партия может оказаться «в еще более затруднительном положении» из-за вынужденной спешки в выдвижении альтернативного кандидата.

Семья за продолжение борьбы

По сообщениям Financial Times и NBC News, если бы кто-нибудь не пытался убедить Байдена снять кандидатуру, реально может это сделать только первая леди – Джил Байден. Есть еще несколько доверенных лиц – его младшая сестра Валери Байден и 85-летний Тед Кауфман, давний друг и постоянный советник президента, а также небольшая группа советников Белого дома – они единственные, кто принимает решение.

Пока похоже на то, что семья Байдена намерена сопротивляться его снятию с гонки. Так, на днях в резиденции президента США Кэмп-Дэвиде состоялось собрание семьи Джо Байдена. По информации источников CNN, родные выразили однозначную поддержку, чтобы президент продолжил участие в президентских выборах. Мнение семьи имеет для Байдена решающее значение, даже большее, чем позиция его круга ближайших советников.

Джилл Байден сказала журналу Vogue, что члены семьи «не позволят этим 90 минутам определить четыре года, которые он пробыл в должности президента».

Семья Байдена продолжит борьбу, сказала она, добавив, что ее муж будет «всегда делать то, что лучше для страны».

Байден определился?

Джо Байден сообщил спонсорам своей кампании, что он признает беспокойство по поводу своего выступления на дебатах против Дональда Трампа, но поклялся продолжить свою борьбу на переизбрание.

«Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не очень хороший вечер», — сказал глава государства на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. По словам президента, он не стал бы баллотироваться, «если бы не верил, что сможет победить».

Мы должны быть готовы к любому развитию событий

Главной причиной, по которой Байден снова выставил свою кандидатуру, было то, что он чувствовал, что сможет победить. Его политической миссией было остановить Трампа и его MAGA. Он сделал это на выборах 2020 года и думал, что сможет это сделать снова. Самое главное, он верил, что нет никого, кто мог бы сделать это лучше, ведь факт в том, что у Байдена нет реального и очевидного политического наследника. По-моему, вопрос в другом, действительно ли он будет физически способен тянуть эту лямку еще четыре года, потому что она чрезвычайно тяжелая, а ситуация в мире вряд ли станет спокойнее. Это главное, на что он должен сам себе ответить», – заявил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Останется ли Байден в предвыборной гонке, сегодня трудно спрогнозировать, считает дипломат. Окончательно все станет ясно в августе, когда демократы утвердят кандидата.

По мнению Владимира Огрызко, замеры общественного мнения, которые сделаны после дебатов, ничего катастрофического для Байдена на самом деле не показывают. Тотального обрушения рейтинга удалось избежать. Да, есть определенное уменьшение, но не таких масштабов, что бы считаться угрозой.

Что касается реакции Украины на все эти события вокруг выборов в США, то мы должны для себя просчитывать все вероятные варианты. И тогда, как Байден остается, и тогда, когда он, возможно, уйдет. Побеждает ли Байден или побеждает Трамп, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Основное, мы не должны включаться в оценки, давать какие-либо рекомендации. Как только мы начинаем играть, Байден-хороший, Трамп-плохой, мы попадаем в ловушку, которая может нас раздавить. Поэтому от этого нужно быть максимально подальше. Выбирают американцы. Кого не выберут, мы примем того, кто станет следующим президентом и будем с ним работать», – отметил Владимир Огрызко.

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