«Весь расчет С-300 погиб, много «двухсотых» 1 2.07.2024, 9:06

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Стали известны последствия удара по военным РФ в Севастополе и Балаклаве.

Российские СМИ сообщили о потерях своих солдат вследствие ударов по Крыму 1 июля. Также о попадании по воинской части ВС РФ говорят местные, пишет «Главред».

Кремлевские паблики утверждают, что в результате атаки на Севастополь якобы ликвидировано 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии.

У оккупантов есть потери и в технике.

«Минимум две ракеты прорвали нашу ПВО и попали в, скажем так, место скопления военных в одном из районов города. У нас 26 погибших. Потеряны до десяти единиц техники», - жалуются российские «военкоры».

Среди потерянной техники якобы одна установка ПВО С-300. По словам пропагандистов, весь расчет погиб.

То, что один из прилетов пришелся по воинской части россиян в Крыму, также рассказывал местный житель, очевидец взрывов неподалеку от дома.

«Вот только дошел звук. Ценный кадр. Склад какой-то. Там же воинская часть», - высказался мужчина на видео.

Движение партизан «Крымский ветер», в свою очередь, уточняет, что прилетело в российскую ракетную часть у села Флотское в Балаклаве.

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