ВСУ освободили территорию возле Кременной 2.07.2024, 9:16

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Изменение линии фронта показали на карте.

Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции возле Кременной Луганской области. Однако в районе этого населенного пункта российским оккупантам также удалось продвинуться. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 1 июля.

«Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной», — говорится в сообщении.

Оккупантам удалось продвинуться возле Кременной во время боев вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная 1 июля. Согласно геолокационным кадрам от 1 июля, враг имел успех на востоке от Макеевки. Тогда как согласно кадрам от 30 июня и 1 июля, Силы обороны восстановили утраченные позиции в лесистой местности на юге от Кременной и на востоке от Тернов на Донбассе.

30 июня российские военные отметили, что украинские военные продвинулись примерно на 800 метров возле Тернов и километр в районе Серебрянского леса. В Минобороны РФ 1 июля отметили, что россияне якобы захватили Степную Новоселовку, но другой милблогер отрицал полный контроль над населенным пунктом.

«Текущий контроль ISW по оценке местности определяет российские войска примерно в 1,1 километра от Степной Новоселовки в ближайшей точке, и ISW еще не заметил визуальных доказательств российских войск, действующих вблизи или в населенном пункте», — отметили аналитики.

Также российский военкор утверждал, что ВС РФ якобы заняли половину Стельмаховки, однако ISW наблюдал лишь визуальное подтверждение того, что оккупанты незначительно зашли на восточную окраину этого населенного пункта.

Аналитики рассказали, что бои продолжались возле Синьковки, Берестового, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Песчаного, Грековки, Невского, Макеевки, под Торским и Тернами в течение 30 июня и 1 июля.

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