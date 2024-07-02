Путин нес несусветную ахинею 1 Андрей Окунь

2.07.2024, 9:23

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Примерно так же было с Такером Карлсоном.

Пустые и глупые. До тошноты всеядные: на кого начальник покажет пальцем, того и вылижут. Вот, что из себя представляют провластные авторы, одной лапой оправдывающие войну, другой отписывающие АПэшные методички. В Москву стремительно прилетел Канье Уэст и не менее стремительно из нее улетел. Однако пропагандисты успели возвести его визит в особый геополитический ранг.

Примерно так же было с Такером Карлсоном: нагнетание ажиотажа, приплетание несуществующих смыслов и попытка окрасить каждый поступок антизападным оттенком. Ведь Канье не просто так, а назло лицемерному Западу к нам прилетел! Про Карлсона тем же макаром пели, а он потом в подкасте с вытаращенными глазами рассказывал, что Путин во время интервью нес несусветную ахинею.

И заметьте, насколько мало нужно, чтобы выдрессированная свора «авторов» и «журналистов» кинулась плести ткань невероятных смыслов из говна и палок. Канье, без всяких сомнений, гениальный музыкант и продюсер, и то, что он прилетел в Россию в каком-то роде важно. Нюанс лишь в том, что в последнее время он публично оправдывал Гитлера, а мы же как бы соседей денацифицируем, или про это в методичке просили тактично умолчать?

И вот тут главный вопрос: на все ли могут закрыть глаза пропагандисты? Я уверен, что на все. Они бы и черта лысого кинулись вылизывать, если бы Кремль привез его в столицу России. В формате прямого эфира показывали бы, в каком переулке черт съел ребенка, и хвалились бы еще тем, какие в России вкусные дети. Ведь черт решил откушать нашим высокодуховным ребенком, а не ихним гендерно-мульти-флюидным трансформером.

Поэтому я вообще не удивлен, что в России большинство не поддерживает войну. Мало того, что она держится на бесконечном количестве лжи, так еще и каждый, кто ее оправдывает — продажная мразь.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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