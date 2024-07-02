«За очереди нас прозвали «Мавзолеем» 2.07.2024, 9:32

Фото: onliner.by

Молодая семья рассказала, как заработать за один день $30 тысяч в белорусской деревне.

Юля Николаевич и Андрей Ярохович — звезды Instagram, которые собирают огромные очереди, торгуя на рынке ягодами и овощами. Хоть у них и есть квартира в Минске, бывают они там несколько дней в сезон, а бо́льшую часть лета проводят в дороге или за прилавком. Иногда что-то даже остается на сон. Несмотря на все эти хлопоты, фермерская жизнь приносит им огромную радость и хороший заработок.

Журналисты onliner.by отправились к ним на плантации созревающей голубики, чтобы больше узнать о блогерстве, деревенско-городской жизни и трудностях самой гламурной работы.

С Юлей и Андреем мы встречаемся на ягодном поле в деревне Галый Бор, что под Лунинцем. Ей 27, ему 28. Через дорогу живут дедушка и бабушка Андрея — за ними, собственно, и числится поле. Здесь порядка 1800 кустов голубики сорта «Блюкроп», которые занимают 60 соток. Она еще зеленая, спелые ягодки в меньшинстве. Между рядами кустов растет клубника, которая прописалась тут ненадолго: это рассада, которую по осени перенесут в теплицы.

Юля и Андрей выросли в деревне Межлесье и даже учились в одной школе. Сколько себя помнят, трудились на земле, помогая родителям собирать урожай свеклы, картофеля и моркови. В школьные годы ходили за ручку и какое-то время встречались, а затем разошлись: девушка поступила в минский колледж на товароведа, парень ушел служить в армию. Затем Андрей поступил в Лунинец на каменщика, а Юля, окончив колледж, подала документы в БГЭУ. Оба не доучились, и судьба вновь свела их вместе. Год назад ребята сыграли свадьбу.

— Я несколько лет проработала в магазинах кассиром и товароведом. Не особо все это любила. Вернулась в деревню, помогала родителям с огородом, тут же завязались отношения с Андреем. В 2020 году наши родители решили заняться клубникой. Нам это показалось классной идеей, и мы тоже включились. Так что вы не подумайте, что это все наше, нет. Этим хозяйством занимаются три семьи, включая нас с Андреем.

Если собрать все участки, выйдет где-то 5 гектаров клубники и голубики. Ягодами мы начинаем заниматься с начала весны, когда надо подготовить теплицы, грунт, и торгуем ей до конца лета. Осенью снова теплицы и торговля овощами.

Никого лишнего на поля не привлекают, трудятся только свои — так можно. При нас, конечно же, ребята принялись что-то собирать, но обычно в их обязанности это не входит. Работа четко поделена на три семьи — наши герои занимаются реализацией.

— Поначалу сбывали ягоду во Дворце, цена тогда была намного меньше, чем теперь. Параллельно я начинала вести Instagram — как блог об обычной девочке. Сперва ходила по магазинам — такой, знаете, лайфстайл. А когда приехала в деревню, пошел контент отсюда, и подписчики стали расти. Через два года люди попросили привезти попробовать клубнику в Минск. Мы так и сделали — ягоду разобрали очень быстро. С тех пор торгуем в столице, а подписчики превратились в клиентов.

— В жару постоять за прилавком тоже не каждый сможет…

— За прилавком постоять сможет каждый, а вот продать большие объемы — нет. Люди бывают разные, бабульки спрашивают — то им не то, это им не это. Про радиацию не вспоминает только ленивый. Цены то кусаются, то подозрительно низкие, очереди большие, — резюмирует Андрей, описывая страшный сон торгаша.

Соседи по прилавку прозвали нас «Мавзолеем»

Конкуренция была всегда, ведь не они одни такие умные, что взялись сажать клубнику. Теплицами утыкан практически весь район. Однако гигантские очереди на рынке стоят только к ним — это, пожалуй, и есть главный феномен. Другие рыночники, конечно, уже привыкли, хотя первое время ничего не понимали в происходящем ажиотаже: клубника-то у всех одинаковая!

— Тут дело в свежести: мы ее собрали и в тот же день повезли на рынок. А есть люди, которые с вечера перебирают и только утром отвозят, за ночь она немного портится. Очереди пошли сразу, как только мы начали ее возить, в 2022 году. Соседи по прилавку со временем прозвали нас «Мавзолеем», — рассказывает Андрей.

— В первый раз увидеть такое скопление людей было неожиданностью. Мы не могли поверить, что это все наши подписчики и все к нам. Переживаешь, чтобы всем хватило, чтобы на жаре не стояли и долго не ждали, — подхватывает Юля.

Тогда же про Юлю и Андрея стали писать в СМИ, отчего девушку по сей день узнают на заправках и в магазинах.

— Всегда спрашивают, есть ли у меня с собой клубника. Люди, наверное, думают, что вся квартира и холодильник ею забиты, — продолжает Юля. — Мы торгуем максимум два часа, потому что ягоду берут ящиками. График такой: брат Андрея и его папа встают в три утра, чтобы собрать клубнику, в час дня она уже готова, и мы едем на рынок в Минск, к четырем уже стоим за прилавком и до семи вечера должны все продать, иначе испортится. Как только продали, снова едем в деревню — и так по кругу.

— Такие поездки не для всех. Туда-обратно за рулем выходит 500 километров, то есть чисто в машине мы проводим шесть часов в день, — говорит супруг.

Пару раз они пытались торговать возле дома в Минске, но нарывались на штрафы. Да ладно штрафы — боль была в другом: клубнику конфисковывали до выяснения обстоятельств. Эти самые выяснения она и не переживала, портилась.

— Такого, чтобы клубника не продалась, пока еще — тьфу-тьфу-тьфу — не было. С голубикой проще: она хранится в холодильнике до 10 дней. А с клубникой, уже как выложил на стол, уже ничего не поможет, — говорит Андрей.

«У меня есть знакомый, который за один день $30 000 делал»

Может, торговать голубикой и проще, но никак не выгоднее, считают наши фермеры. Соотношение красной ягоды к синей — 80 на 20 по объемам и, чего уж таить, доходам. А еще голубику тут как-то недолюбливают и называют ошибкой.

— Пять лет назад мы посадили кусты с мыслью, что будем заниматься ею одни. В итоге такая же мысль пришла в голову всему району, — начинает Юля.

— Все начали сажать. Думали, цена будет, но, так как начали все, то объемы выросли, а цена упала, — простыми словами объясняет закон спроса и предложения Андрей.

— Как будто в клубнике меньше конкуренции…

— Понимаете, голубика может храниться неделю, а клубника за сутки умирает — ее проще продать, ее больше хотят. Стоят они примерно одинаково, но вот ухаживание за голубикой дороже, она «пьет» больше воды, нужен торф, куст боится заморозков и плодоносит через несколько лет. Только в один ряд голубики вложено $7000.

Сейчас тут шесть сортов клубники, но это количество хотят уменьшить до трех, оставив «Азию», «Сандру» и «Альбу». Выбирают не по красоте, а по времени созревания, так как заработок на клубнике идет именно в первые недели сезона, а дальше цена ползет в низ. Что касается голубики, то в этом году планируют собрать 2 тонны ягоды.

— А какие затраты на клубнику?

— Один саженец стоит от 15 копеек до 1 рубля в зависимости от сорта и того, когда вы хотите получить ягоду. На этом поле 25 тысяч саженцев. Если бы мы посадили саженцы по 15 копеек осенью, то через год у нас бы не было урожая, а если по рублю, через те же 12 месяцев уже стояли бы за прилавком, — объясняет Андрей.

Саженцы его родители закупали по 50 копеек.

— Сейчас мы хотим построить большую теплицу за $20 тыс. Маленькие идут по $300, и это благодаря тому, что Андрей с папой и братом делают все своими руками. Плюс траты на технику (трактора), поливалки, бензин, дорогу — в общем, это требует немалых вложений, — делится секретами Юля.

Воду берут с небольшого пруда на участке (пока не высох). С откровенным грабежом не сталкивались, но вот саженцы… Их воруют однозначно. Пропажи сразу и не заметишь: масштабы большие, а камер здесь нет.

— Сколько тут можно заработать?

— Заработаешь, если объемы будут, если умеешь ухаживать, если есть сбыт. Главное — много сажать, привлекать всех родственников и рисковать. Вы можете посадить 1000 кустов, но никто не знает, что будет в итоге. Родители тоже не знали — просто верили и ждали. В конце сезона мы половину от всего дохода вкладываем в теплицы, саженцы — в общем, в бизнес. Вторую часть делим на три семьи — выходит от $10 тысяч до $30 тысяч.

— Это на семью или на человека?

— Всегда по-разному. Каждый сезон разный — пускай будет на всех, — по сомнениям ребят можно предположить, что доходы от клубники больше названых.

— Бывало, когда урожай погибал, скажем, из-за града?

— В этом году так и случилось: был мороз, мы ожидали в три раза больше ягоды.

— Так это же очень много, как вы не разорились?

— Рынок все отрегулирует, заработки будут те же, — объясняет супруг. — Короче, можно делать в районе $100 тыс., только вы представьте, что это нужно очень много посадить и какие для всего этого нужны вложения. У меня есть знакомый, который за один день $30 000 сделал: сбыл 7 тонн ягоды по 15 рублей. Но у него в 20—30 раз больше саженцев, чем у нас.

Хотят заняться тюльпанами и уже заказали 100 000 луковиц

Как мы упоминали, есть у молодоженов и квартира в столице — подарили родители, горбатясь всю жизнь на картошке. Но пока идет сезон, Юля и Андрей бывают в ней крайне редко — хорошо, если раз или два в месяц заскочат пыль протереть и показатели счетчиков снять. Бо́льшую часть времени летом они живут в пристройке возле дома дедушки Андрея, которую возводили своими руками и которая ничуть не уступает по благам квартире, или у родителей Юли.

На участке, где в свое время дедушка занимался саженцами яблонь, груш, слив и прочих плодовых деревьев, теперь стоят десятки теплиц с клубникой. Теплицы выглядят не очень ухоженными: о них забыли и переключились на голубику. Ягоды под пленкой быть не должно, но еще что-то да встречается. Ее не собирают — клюют птицы и прочая живность.

— Нам нравится: тут деревня, природа, чистый воздух, работа тихая и спокойная. Жарко, конечно, и загар из категории «рабочий», но пойдет. Последние семь лет мы больше обитаем в деревне. В Минске хорошие цены для продажи, а тут — условия для производства. Сами пока не определились, где останемся жить. Тут у нас работа, а там комфорт.

— Куда тратите такие богатства?

— Ну, раз в год на моря ездим, когда работы нет. Были в Италии, теперь хотим в Турцию. Собираем на еще одну квартиру, но и в поля продолжаем вкладываться. Мы живем очень экономно. Из деревни же, у нас мышление другое: сыты — и уже хорошо. Городские же не жалеют денег ни на что: ходят в кафе, рестораны, покупают кофе по 7 рублей. А наш район очень жадный к себе.

Юля рассказала, что если бы не сельское хозяйство, то работала бы в продажах или маркетинге. Она уже продает рекламу в своем блоге, зарабатывая 1000 рублей с одной сторис. Иногда даже отказывается от предложений, потому что просто не хочет перегружать себя. Чтобы раскрутить Instagram до таких цифр, Юля участвовала в рекламных акциях и конкурсах, разыгрывая клубнику, iPhone и путевки. Начинающим блогерам она советует не бояться снимать себя и делать это, не обращая внимания на критику.

— Крипта, «айтишка» — как-то ваши стремления отличаются от тех, что у современной молодежи.

— Ай, нет, моему брату в детстве купили компьютер, а мне — самокат, так что с «айтишкой» еще тогда на заладилось. Как тапать хомяка, тоже показывали, но это не мое. Здесь все такие, район такой, никто криптой не занимается, — отвечает уже Андрей. Он бы, говорит, с водительских задач переключился на ремонт авто.

— А какие у вас планы?

— Сажать клубнику, зарабатывать на ней, создавать семью. Затем думаем заняться тюльпанами — уже заказали 100 000 луковиц, — рассказывает Юля. Видимо, отдыхать они не планируют и зимой.

— Ну а подруги-минчанки как относятся к вашей гламурной работе?

— Я без маникюра, как вы видите. Относятся с пониманием: они же видят в блоге, чем я занимаюсь. Ну, и ягод просят. Мы устаем, спины болят: это надо ящики поднимать, за рулем сидеть. Но нам все равно нравится, что работаем на себя, а не сидим в офисе и на часы смотрим.

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