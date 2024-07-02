Италия предложила $32 тысячи долларов тем, кто переедет жить в Тоскану 2.07.2024, 9:43

В программе могут поучаствовать и белорусы, но есть нюанс.

Чиновники итальянского региона Тоскана пообещали заплатить от 11 до 32 тыс. долларов тем, кто пожелает переехать туда, но, как водится, в новой государственной программе «Резиденция в горах» есть «пару нюансов».

В общей сложности бюджет программы составляет 2,8 млн евро (или чуть больше 3 млн долларов США). Эту сумму тосканские чиновники готовы потратить на то, чтобы стимулировать людей переезжать в сельскую местность. Средства из фонда пообещали выдавать на приобретение жилья в Тоскане и ремонт дома. За счет гранта можно покрыть до 50% затрат на ремонт.

Ключевым нюансом программы является то, что заявитель должен сделать приобретаемую недвижимость своим основным домом, то есть купить домик «под дачу» в итальянской деревушке в регионе, известном своим романтическим флером, сухим красным вином, средневековой архитектурой и оливковыми рощами, не получится, сообщило издание Business Insider.

По словам авторов программы, ее целью является «повторное заселение и социально-экономическое возрождение горных территорий» Тосканы и «противодействие маргинализации» региона. В программе участвует 76 небольших итальянских городов с населением до 5000 человек. В их числе оказались Сан-Кашано-дей-Баньи, известный своими термальными бассейнами и Капрезе Микеланджело, родина величайшего художника эпохи Возрождения, а также живописный остров Капрайя Изола в Тосканском архипелаге.

Согласно проведенному госорганами Италии исследованию от 2016 года, в стране проживает наименьшая в Европе доля детей в возрасте до 15 лет. Демографический кризис в Италии настолько серьезен, что почти 2500 итальянских городов фактически оказались на грани вымирания и не едва ли протянут более 25 лет, если ситуация не изменится кардинальным образом.

В 2023 году телеканал CNN сообщил, что по всей Италии существует более 6000 деревень-призраков, опустевших из-за миграции и стихийных бедствий.

Могут ли белорусы прикупить домик в итальянской деревне?

По данным издания, на выделение грантов на приобретение жилья в Тоскане могут рассчитывать не только итальянца, но и жители стран Евросоюза, а также стран, не входящих в ЕС, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, поучаствовать в программе могут лишь те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Италии на протяжении минимум 10 лет. Во-вторых, как упоминалось ранее, заявители обязаны будут использовать приобретенную в Тоскане собственность в качестве своего основного места жительства.

Прием заявок на участие в программе завершится 27 июля.

Отметим, что это не первая подобная программа итальянских властей. С 2018 года власти различных горных регионов Италии предлагали новым жителям переезжать в заброшенные города, а дома выставляли на продажу по символической цене в 1 евро. Это, по данным Business Insider, привлекло в страну толпы эмигрантов, которые стекались в страну и скупали заброшенные объекты недвижимости.

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