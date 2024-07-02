«Медведев, страшно выкатывая глаза, кричит на испуганного Пескова» 2.07.2024, 9:46

Анатольевич присматривается к Соединенным Штатам.

В Соединенных Штатах после дебатов старины Джо с Трампом в рядах демократической партии обсуждается вопрос о замене кандидата Байдена на кого-то моложе, энергичнее. Называют с десяток кандидатур, включая Мишель Обаму – жену бывшего президента (ей, правда, это совершенно не интересно, она не занимается политикой). Последнее – «какой-то позор» - представьте у нас на следующих президентских выборах верхушка двинет Кабаеву.

Внесем и мы вклад в дискуссию. И сразу же «быка за рога». Американские демократы, рассмотрите кандидатуру Медведева. Он пока не при делах, но кадр ценнейший – с огромным, уникальным опытом.

В Америке был, с Обамой общался, американскую систему знает не понаслышке – бургеры с бывшим президентом кушал.

За последние два года отработал ругательный словарь в своем Телеграм-канале, «замочит» Трампа на дебатах запросто. Тот и слов таких не знает, которые употребляет Медведев. К тому же, Дмитрий Анатольевич в последнее время перешел еще и на английский в своих ругательствах. Стал тем самым ближе к американскому избирателю.

Кроме того, переезд Медведева в Соединенные Штаты приведет к росту экономики страны – отрасль производства американских крепких напитков получит мощнейший толчок со стороны спроса. Будет испробовано все – от вина до виски. Причем в индустриальных масштабах.

Железнодорожные составы с цистернами, наполненными веселящей жидкостью, пойдут в Белый дом. Туда проложат железнодорожную ветку и американские электровозы, тревожно гудя, натужно потянут попахивающие винцом составы. А вашингтонские любители выпить будут выходить по утрам и нюхать воздух, приговаривая: «Вот ведь, какой президент у нас! Ни у кого такого нет. Наш человек!».

Заберите себе Медведева, американцы. С ним вам будет весело. Только набор оловянных солдатиков ему подарите и склейте пластмассовый танк. В России он привык в них играть в приемной Путина на ковре и кричать, страшно выкатывая глаза, испуганному Пескову, шагающему в кабинет шефа цаплей, поднимающей ноги: «Не раздави позиций, секретарь!»

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