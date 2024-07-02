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Белорус рассказал, как заплатил за проезд границы вне очереди и что из этого вышло

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  • 2.07.2024, 9:48
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Белорус рассказал, как заплатил за проезд границы вне очереди и что из этого вышло

Своей историей он поделился в чате по пересечению границы.

Белорус заплатил 80 евро за то, чтобы проехать границу без очереди, а в итоге и деньги потерял, и в «колейке» пришлось стоять. Свою историю он рассказал в чате по пересечению границы, чтобы предупредить других о мошеннике, отмечает «Зеркало».

На злоумышленника наш соотечественник вышел, когда поинтересовался возможностью покупки места в очереди на польско-белорусской границе.

«Несколько человек скинули мне аккаунт одного и того же человека и заверили, что он где-то там работает, с ним связаться и он поможет переехать», — поделился белорус.

Мужчина написал «решале» в телеграм. Тот заверил, что «все будет», но «попросил перевести 80 евро по безналу».

«Меня это смутило, но очередь настолько большая, что я перевел», — рассказал белорус.

Как только мужчина скинул злоумышленнику подтверждение перевода, тот перестал отвечать на его сообщения.

«Пишу для того, чтобы другие на эту схему не велись», — объяснил наш земляк, выложив скриншоты переписки с мошенником.

По данным Госпогранкомитета на 8.00 2 июля, выезда из Беларуси в Польшу ожидают 200 легковушек и 55 автобусов.

С польской стороны границы время проезда в Беларусь через пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») составляет 13 часов для авто и 4 часа для автобусов, передает сайт таможенной службы Польши.

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