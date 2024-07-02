У россиян осталось только два варианта: ВСУ возвращают контроль над Волчанском 2.07.2024, 9:49

3,742

Кольцо окружения для оккупантов на Агрегатном заводе замыкается.

Силы обороны Украины постепенно возвращают под свой контроль город Волчанск на Харьковщине. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, сейчас украинские военные дом за домом и улица за улицей выбивают россиян из города и возвращают Волчанск под свой контроль.

Военный обозреватель отметил, что российские оккупанты, которые оказались в окружении на территории Волчанского агрегатного завода, находятся в сложной ситуации.

«Рано или поздно окажется так, что те солдаты, которые находятся сейчас на Волчанском агрегатном заводе, потеряют связь с теми подразделениями, которые находятся за пределами этого кольца окружения. В такой ситуации или сдаваться, или умирать», - сказал Попович.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com