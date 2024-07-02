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У россиян осталось только два варианта: ВСУ возвращают контроль над Волчанском

  • 2.07.2024, 9:49
  • 3,742
У россиян осталось только два варианта: ВСУ возвращают контроль над Волчанском

Кольцо окружения для оккупантов на Агрегатном заводе замыкается.

Силы обороны Украины постепенно возвращают под свой контроль город Волчанск на Харьковщине. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, сейчас украинские военные дом за домом и улица за улицей выбивают россиян из города и возвращают Волчанск под свой контроль.

Военный обозреватель отметил, что российские оккупанты, которые оказались в окружении на территории Волчанского агрегатного завода, находятся в сложной ситуации.

«Рано или поздно окажется так, что те солдаты, которые находятся сейчас на Волчанском агрегатном заводе, потеряют связь с теми подразделениями, которые находятся за пределами этого кольца окружения. В такой ситуации или сдаваться, или умирать», - сказал Попович.

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