Поезда из Санкт-Петербурга в Брест и из Витебска в Гродно следуют с большим опозданием 2.07.2024, 9:56

1,322

Из-за непогоды.

Поезда из Санкт-Петербурга (Россия) в Брест и из Витебска в Гродно идут с большим опозданием. Об этом свидетельствуют данные электронного табло Белорусской железной дороги, заметило «Зеркало».

Поезд Санкт-Петербург — Витебск — Брест опаздывает на два часа. В Минск он прибудет в 9.00. По расписанию он должен был прибыть в 7.15.

Поезд Витебск — Гродно следует с трехчасовым опозданием. В Минск он прибудет около 9.00.

Опоздание поездов связано с последствиями непогоды в ночь на 2 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com