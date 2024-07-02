Поезда из Санкт-Петербурга в Брест и из Витебска в Гродно следуют с большим опозданием
- 2.07.2024, 9:56
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Из-за непогоды.
Поезда из Санкт-Петербурга (Россия) в Брест и из Витебска в Гродно идут с большим опозданием. Об этом свидетельствуют данные электронного табло Белорусской железной дороги, заметило «Зеркало».
Поезд Санкт-Петербург — Витебск — Брест опаздывает на два часа. В Минск он прибудет в 9.00. По расписанию он должен был прибыть в 7.15.
Поезд Витебск — Гродно следует с трехчасовым опозданием. В Минск он прибудет около 9.00.
Опоздание поездов связано с последствиями непогоды в ночь на 2 июля.