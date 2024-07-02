Кургузый безрассудно ринулся в прорубь Юрий Рарог, kasparov.ru

2.07.2024, 9:57

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Уроки истории для Путина.

У «диктаторов-камикадзе» (ДК) особое отношение к жизненному опыту, полученному в ходе политических и военных перипетий. Как правило, ДК воспринимают предостережения судьбы как некое поощрение к действию и доказательство своей особой миссии.

Сколько раз жизнь намекала Гитлеру быть поскромнее в своих амбициях. Два тяжелых ранения могли бы послужить достаточным аргументом, чтобы разлюбить рискованные игры (британские историки утверждают, что в одном бою он просто чудом выжил — пожалели).

Более того, во время мюнхенского путча пуля просвистела так близко, «поцеловав» «незаменимого» партайгеноссе Шойбнер-Рихтера, что другой бы сразу после отсидки сменил профессию. Ничего не подействовало.

Случались предупреждения и куда более серьезного масштаба. После удавшегося «гоп-стопа» с Чехословакией победитель получил некоторые кисло-сладкие сюрпризы, заставившие бы задуматься кого угодно, но только не Гитлера. Напомню, что тогда обнаружилось нечто неожиданное и неприятное.

Во-первых, германская армия показала недостаточную организованность, а техника — низкую надежность на марше к чешской границе.

Во-вторых, выяснилось, что чехи таки хорошо подготовились к войне. Особенно удивили Гитлера защитные сооружения, да и вся система была налажена надлежащим образом.

Вот тут бы и задаться полезными вопросами: а что было бы, если бы чехи решили дать бой, задействовав все то, что они приготовили на этот случай? И как бы тогда повели себя Польша и Франция? А что бы произошло в самой Германии? Ведь Гитлер знал о недовольстве военных и политиков его авантюрными действиями. Изучая свидетельства современников, мы можем предположить, что фюрер думал об этом, но вывод сделал самоубийственный: «Судьба бережет, значит нужно продолжать».

Путин также мог бы принять во внимание предварительные сигналы, показывающие, как опасно играть в большую политику и какие серьезные проблемы его поджидают — неудачная первая Чеченская война, разгул терроризма в России, глубокий раскол в обществе. Кургузый не внял предостережениям и безрассудно ринулся во власть, как в прорубь с головой.

Вначале ему действительно везло, но уже тогда стали появляться тревожные звоночки. Особенно много пищи для ума могла бы дать агрессия против Украины. Думал ли он о значении того факта, что, несмотря на все несуразности в развитии страны, на Майдан вышли сотни тысяч граждан, готовых рисковать своими жизнями ради чести и независимости Украины.

Да, с Крымом получилось быстро, но уже на Донбассе российская армия и спецслужбы получили большие проблемы. Граждане Украины и восстающая из руин армия все-таки отбились.

Если учитывать, как долго и целенаправленно разрушали оборонный комплекс Украины и как густо государственная система была засеяна «кротами», начиная с самого верха, то следовало бы задуматься о боевом потенциале и политической устойчивости Украины и возможных последствиях дальнейших авантюр.

Ну уж нет, не на того напали. Кургузый «камикадзе» проникся твердой уверенностью в неизменной любви Судьбы к нему, единственному и неповторимому. Даже сейчас, после тяжелых военно-политических поражений по всем направлениям, он по-прежнему хоть и тускло, но излучает оптимизм — мол, «это испытания Судьбы и великая миссия будет выполнена».

Нужно отметить, что такая непреклонность находит понимание в «глубинном народе», и это не случайное стечение обстоятельств, а вековая традиция. Вот почему победа в войне должна сопровождаться прежде всего разрушением рашистского рейха и проведением долгосрочных комплексных мероприятий по социальной реабилитации рашисткоподданных.

Такое опасное политическое заболевание следует искоренять системно и безжалостно. Особо следует отметить, что «камикадзе» не должен выкрутиться, ибо, пока он у власти, он будет гадить. Это тот случай в истории, когда нейтрализация одного изменит многое. Таков текущий политический расклад.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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