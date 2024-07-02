Ученые: У диких летучих мышей и людей найдены общие способности 2.07.2024, 10:02

Исследование было проведено командой из Тель-Авивского университета.

В последнее время ученые все чаще обнаруживают, что способности, ранее считавшиеся присущими только человеку, на самом деле, наблюдаются и у других видов. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении диких египетских летучих мышей и обнаружили, что они обладают удивительными когнитивными способностями, которые ранее считались доступными лишь человеку, пишет PHYS.org (перевод - «Фокус»).

Исследование было проведено командой из Тель-Авивского университета, в котором они наблюдали за свободно гуляющими египетскими летучими мышами из колонии, базирующейся в саду зоологических исследований имени Мейера Сигалса. В своей работе ученые стремились ответить на вопрос: обладают ли животные высокими и сложными когнитивными способностями, ранее приписываемыми лишь людям. В своей работе ученые рассмотрели такие способности, как:

- особенности эпизодической памяти;

- мысленные путешествия во времени;

- перспективное планирование;

- отложенное удовлетворение.

Исследование возглавили профессор Йоси Йовель и доктор Ли Хартен из Школы зоологии и Школы нейронаук Сагола Тель-Авивского университета. По словам профессора Йовеля, в течение многих лет способность вспоминать личный опыт и планировать будущее считались присущими лишь людям. Но все больше исследований показывают, что на самом деле это не совсем так — множество животных в мире обладают теми же способностями.

Однако большинство из предыдущих исследований были проведены в лабораторных условиях, поскольку полевые исследования чрезвычайно сложно провести. В своей новой работе команда стремилась проверить эти способности на диких животных. Для этого они провели уникальный эксперимент, опираясь на колонию летучих мышей, обитающих в дикой природе.

Ученые предположили, что животным для выживания может потребоваться способность отслеживать наличие пищи как в пространстве (на фруктовых деревьях), так и во времени (когда деревья дают плоды). Простыми словами, путешествуя по ландшафтам с многочисленными фруктовыми и нектарными деревьями, им нужно будет мысленно отслеживать ресурсы, чтобы вернуться к ним в подходящее время.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые прикрепили к животных крошечные GPS-трекеры высокого разрешения, что позволило им задокументировать маршруты полетов и отметить деревья, которые посещали животные. Ученые наблюдали за летучими мышами в течение месяцев, а затем проанализировали собранные данные.

Ученые провели эксперимент удерживая животных один день в неволе. Результаты показывают, что более взрослые особи избегали деревьев, которые за это время перестали плодоносить. По словам доктора Хартен, вероятно, животные способны оценить, сколько времени прошло с их последнего визита к каждому дереву. Также они, похоже, знали, какие деревья приносили плоды в течение короткого времени и их стоило посещать чаще. В то же время результаты показывают, что молодые и неопытные летучие мыши не могли этого сделать, что указывает на важность приобретенного опыта.

Далее ученые стремились узнать, способны ли летучие мыши строить планы. Для этого они наблюдали за маршрутом каждой особи к первому вечернему дереву. Команда полагает, что это могло указывать на планы, составленные перед тем, как покинуть колонию.

Результаты показывают, как правило, летучие мыши летят прямо к определенному знакомому им дереву, иногда в 20 или 30 минутах полета от колонии. Если они голодны, они способны лететь быстрее, когда дерево находится дальше. Ученые полагают, что это может указывать на наличие некоего плана. При этом летучие мыши, похоже, не обращали внимание на другие деревья, что встречались на их пути. Ученые обнаружили, что первые летучие мыши, покидающие колонию, выбирают деревья, приносящие богатые сахаром плоды; летучие мыши, которые улетают позже, ищут белки.

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