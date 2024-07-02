В Балаклаве после взрыва продолжает гореть воинская часть РФ 2.07.2024, 10:17

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Поднимается черный дым.

После вечерних взрывов 1 июля во временно оккупированном Крыму продолжается пожар в районе воинской части в Балаклаве. На месте происшествия поднимается черный дым.

В это же время захватчики рассказывают, что якобы сбили все ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Вечером в районе воинской части прогремел мощный взрыв и поднялся огромный столб черного дыма. При этом российские оккупанты выдали, что якобы «успешно сбили все ракеты».

«Взорванная российская воинская часть в Балаклаве всё еще горит. Значит, есть чему гореть», – говорится в сообщении.

В частности, так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев выдал свою версию происшествия. По мнению оккупанта, в Балаклаве горит «лесополоса и заборы частных домов».

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