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Лукашенко получил ультиматум

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  • Дмитрий Болкунец
  • 2.07.2024, 10:19
  • 9,054
Лукашенко получил ультиматум

Неделя обещает быть очень интересной.

Лукашенко получил ультиматум. Настроение у него далеко не праздничное. Прежние уловки больше не действуют. После парада 3 июля в Минске ему предстоит поездка в Астану на серьезный разговор. Если Лукашенко еще не понял, то там ему все объяснят.

Требования озвучены и переданы: освобождение политических заключенных и прекращение миграционной войны на границе Беларуси и Польши.

В его интересах как можно быстрее разрешить ситуацию. Начинать членство в ШОС, которое еще не оформлено юридически, со скандала с основателями организации — плохая затея.

Внезапная отставка министра иностранных дел Алейника связана, среди прочего, с ситуацией, возникшей после предъявления ультиматума.

Неделя обещает быть очень интересной и насыщенной событиями.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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