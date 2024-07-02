Лукашенко получил ультиматум 7 Дмитрий Болкунец

2.07.2024, 10:19

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Неделя обещает быть очень интересной.

Лукашенко получил ультиматум. Настроение у него далеко не праздничное. Прежние уловки больше не действуют. После парада 3 июля в Минске ему предстоит поездка в Астану на серьезный разговор. Если Лукашенко еще не понял, то там ему все объяснят.

Требования озвучены и переданы: освобождение политических заключенных и прекращение миграционной войны на границе Беларуси и Польши.

В его интересах как можно быстрее разрешить ситуацию. Начинать членство в ШОС, которое еще не оформлено юридически, со скандала с основателями организации — плохая затея.

Внезапная отставка министра иностранных дел Алейника связана, среди прочего, с ситуацией, возникшей после предъявления ультиматума.

Неделя обещает быть очень интересной и насыщенной событиями.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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