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WSJ: У НАТО есть план для Украины на случай победы Трампа

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  • 2.07.2024, 10:22
  • 2,206
WSJ: У НАТО есть план для Украины на случай победы Трампа

Будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран Альянса.

НАТО разработало меры, направленные на помощь Украине, на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом пишет WSJ.

В частности, НАТО планирует направить в Украину высокопоставленного чиновника в рамках новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины. НАТО также создает новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск.

Издание также сообщает, что в операции, которая будет называться «Помощь НАТО в области безопасности и обучение для Украины», будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран альянса, которые возьмут на себя большую часть миссии, которую выполняли американские военные после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание цитирует постпреда США при НАТО Иво Даалдера, котрый заявил, что НАТО, а не США будет отвечать за военную помощь и обучение, «поэтому даже если США сократят или откажутся от поддержки этих усилий, они не исчезнут».

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