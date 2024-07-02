БелАЭС построили, а где дешевое электричество? 10 2.07.2024, 10:23

3,652

Как режим подставил белорусов с атомной станцией.

В прошлом Лукашенко любил рассказывать, как повысится уровень жизни белорусов после возведения БелАЭС. После окончания строительства он повторяет о выгоде от работы атомной станции. Но в реальности белорусы от БелАЭС сильно проиграли – «Салідарнасць» рассказывает: почему.

Строительство атомной электростанции в Беларуси было личной инициативой Александра Лукашенко, против которой, согласно опросов общественного мнения, было большинство граждан страны, помнивших о том, как пострадала страна от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Правитель на общественное мнение наплевал и не желал слышать любые аргументы, приводимые специалистами. Атомную электростанцию станцию под Островцом начали строить в 2013 году. Прошло больше десяти лет и БелАЭС уже функционирует. Но вместо повышения уровня жизни в связи с ее возведением граждане страны получили ущерб.

В прошлом белорусам обещали после начала работы АЭС дешевые тарифы на электроэнергию. Но этого не произошло. Почему?

На бумаге окупаемость БелАЭС составляет несколько десятилетий – при одном важном условии: Беларусь будет экспортировать электроэнергию. Но сегодня импортировать ее из нашей страны никто не хочет – «благодаря» тому же Лукашенко.

БелАЭС построили в 50 км от Вильнюса, несмотря на все возражения Литвы. Соседи добились того, чтобы Латвия и Польша в знак солидарности также отказались от импорта белорусской электроэнергии.

Между тем с 1 апреля этого года Беларусь должна была начать погашать взятый у России кредит (по данным Минфина РФ, он составил 5,36 миллиарда долларов, ставка – 3,3%). Выплачивать его нужно 30 равными долями каждые 6 месяцев. Так что белорусским налогоплательщикам придется поднапрячься.

Лукашенко говорил, что страна снизит свою зависимость от российского газа. Но взамен получил еще зависимость и от российского ядерного топлива. Даже коллеги Лукашенко по постсоветскому пространству не желают так рисковать.

А как сосчитать весь ущерб от ухудшения отношений с соседями? Дело не только в экономике, но и в ней тоже. До начала строительства БелАЭС Лукашенко приезжал с визитом в Вильнюс, а после него создал из Литвы непримиримого оппонента. Например, еще до нападения на Украину Литва отказалась от транзита белорусского калия.

Одно крайне спорное решение правителя в виде строительства АЭС уже принесло огромные экономические и политические убытки белорусам и будет приносить их в будущем.

Лукашенко теперь повторяет, что БелАЭС — это «очень-очень выгодно». Так человек, напакостивший окружающим, пытается оправдать свой поступок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com