закрыть
2 июля 2024, вторник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Башкортостан решил купить горящие МАЗы

4
  • 2.07.2024, 10:33
  • 1,482
Башкортостан решил купить горящие МАЗы

Возможно, дело в коррупции.

В Башкркостане решили добавить огонька. Для этого планируют начать собирать продукцию МАЗ. Соглашение об этом подписали на XI «Форуме регионов» премьер российского региона Андрей Назаров и гендиректор МАЗа Валерий Иванкович. Сборку хотят осуществлять на «Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе».

Такие планы были озвучены ещё летом 22-го года. Но потом началась эпопея с поломками и самовозгораниями мазовской техники. Это было вызвано санкциями на поставку западных комплектующих и заменой их на российские и китайские.

«Решение башкирской стороны удивляет, так как проблема поломок техники только усугубилась, МАЗ выбился в уверенные «лидеры» по этому показателю. В РФ более 40 заводов-конкурентов МАЗ. У руководства федерации и федерального округа могут возникнуть вопросы к правительству республики из-за такого странного выбора.

Башкорстан известен не только как крупнейший и богатейший регион РФ, но и один из наиболее коррумпированных. Скорее всего, лукашистам удалось договорится с руководством республики о дележе теневых прибылей. Показательно, что в мае был арестован за коррупцию министр транспорта Башкоркостана Александр Клебанов, который, скорее всего, тормозил сделку», — предполагает читатель сайта Charter97.org.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип