Башкортостан решил купить горящие МАЗы 4 2.07.2024, 10:33

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Возможно, дело в коррупции.

В Башкркостане решили добавить огонька. Для этого планируют начать собирать продукцию МАЗ. Соглашение об этом подписали на XI «Форуме регионов» премьер российского региона Андрей Назаров и гендиректор МАЗа Валерий Иванкович. Сборку хотят осуществлять на «Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе».

Такие планы были озвучены ещё летом 22-го года. Но потом началась эпопея с поломками и самовозгораниями мазовской техники. Это было вызвано санкциями на поставку западных комплектующих и заменой их на российские и китайские.

«Решение башкирской стороны удивляет, так как проблема поломок техники только усугубилась, МАЗ выбился в уверенные «лидеры» по этому показателю. В РФ более 40 заводов-конкурентов МАЗ. У руководства федерации и федерального округа могут возникнуть вопросы к правительству республики из-за такого странного выбора.

Башкорстан известен не только как крупнейший и богатейший регион РФ, но и один из наиболее коррумпированных. Скорее всего, лукашистам удалось договорится с руководством республики о дележе теневых прибылей. Показательно, что в мае был арестован за коррупцию министр транспорта Башкоркостана Александр Клебанов, который, скорее всего, тормозил сделку», — предполагает читатель сайта Charter97.org.

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