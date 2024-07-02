Во Франции создали оригинальный электрический внедорожник 5 2.07.2024, 10:38

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Всего за €10 800.

Французская компания Kilow готовит к производству оригинальный электрический внедорожник La Bagnole. Миниатюрное авто покажут публике осенью на Парижском автошоу и до конца года соберут первую партию из 300 машин стоимостью от 10 800 евро. Об этом сообщает сайт L'Argus.

La Bagnole, Kilow La Bagnole 2024, электромобиль La Bagnole, пишет «Фокус».

Kilow La Bagnole — оригинальный двухместный багги с большими колесами и дизайном передней части в стилистике Jeep. Базовая модель не имеет крыши и дверей — за них нужно доплатить 490 и 1090 евро, соответственно. Сзади предусмотрен грузовой отсек.

Салон Kilow La Bagnole — достаточно простой, там минимум приборов и переключателей. Даже за обогреватель нужно доплачивать. Среди опций есть внедорожные шины, также можно персонализировать авто оригинальной окраской или внутренней отделкой.

Электромобиль La Bagnole предлагается в двух вариантах мощности. Базовая версия L6e имеет скромный мотор мощностью 8 л. с. (6 кВт) и развивает всего 45 км/ч. Таким авто во Франции и ряде других стран можно управлять без водительских прав и с 14 лет.

La Bagnole L7e за 13 690 евро получил более мощный мотор на 16 л. с. (11,6 кВт) и может разогнаться до 80 км/ч. Для электрокара предлагаются батареи на 6 и 12 кВт∙ч: запас хода составляет 70 и 135 км, соответственно.

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