Зашли в тыл и ликвидировали роту: как россиян уничтожают в Серебрянском лесу 2 2.07.2024, 10:38

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Оккупантами командовал прапорщик, а не высший офицер.

В начале декабря 2023 года 95 отдельная десатно штурмовая бригада зашла в Серебрянский лес в составе двух батальонов.

Об этом в интервью «Фактам» рассказал Герой Украины, полковник, командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Украины Олег Апостол.

«Просто большая полоса и, когда идешь вперед, то выходишь большим выступом, который для тебя опасен, поскольку противник может тебя обрезать с любого направления. Мы не дошли до Кременной в общем где-то до 2 км», - отметил Апостол.

В то время россиянам перебросили на усиление 76 дивизию ВДВ. Воины 95-ки с ними столкнулись на поле боя. По словам Апостола, это были 104, 234 и 237 полки, откуда военные брали пленных.

«С этими полками мы потом в Серебрянском лесу и воевали. Это был достойный противник. Мы достаточно успешно шли вперед, но сил и средств было мало. Противник в основном терял свои позиции, за день несколько позиций однозначно проходили. Но это лес, и сложность в том, что позиций там много - расстояние между ними 70-100 м, и каждый раз надо тратить боеприпасы и их штурмовать. Именно в этом сложность боев в лесу», - отметил он.

Комбриг отметил, что десантники достаточно уверенно продвигались, но им немного это надоело.

«В какой-то момент мы нашли дыру в 300 м между подразделениями, и за ночь моя разведрота завела в тыл противника два батальона. За ночь мы прошли 2 км. Враг еще почти неделю не понимал, что мы их обрезали. Чтобы не драться за каждую позицию, мы ударили по флангам артой. Там было до 70 человек, целая рота была растянута. И мы решили не штурмовать, а ударить по флангам, и мы полностью выбили их. А командовал ими прапорщик, офицеров не было», - вспомнил Апостол.

Он уточнил, что ротой 104 полка, которая была уничтожена под Кременной, командовал прапорщик, а не высший офицер.

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