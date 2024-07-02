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«Призраки» ГУР устроили ад для российских оккупантов

  • 2.07.2024, 10:46
  • 1,772
«Призраки» ГУР устроили ад для российских оккупантов

Под ударом оказался не только личный состав, но и вражеская техника.

Бойцы подразделения ГУР Ghost устраивают успешные ночные охоты на российских оккупантов и их технику. Кадры с фронта 2 июля опубликовала на YouTube пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

«Призраки» успешно уничтожили на одном из направлений фронта:

два места базирования ВС РФ;

расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения;

российский топливозаправщик;

несколько единиц легкой автомобильной техники оккупантов.

«Земля должна гореть под оккупантами!», — подчеркнули в ГУР.

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