Лукашисты рисуют на Беларуси мишень 8 2.07.2024, 10:44

3,822

О цене слов Муравейко.

Когда появились первые сообщения о размещении российского ядерного оружия в Беларуси, противники этого решения обвинили правящий режим в том, что он своими руками нарисовал на стране огромную мишень, пишет «Салiдарнасць».

Пропаганда тогда парировала — мол, это сугубо для защиты, это наша страховка. Теперь, похоже, кто-то решил взять в руки ведро с белилами и освежить рисунок.

Возможно, заявление начальника белорусского Генштаба о готовности ударить по недругам российским ядерным оружием действительно не что иное, как сотрясание воздуха.

Очень хотелось бы надеяться, что политический обозреватель Александр Фридман прав в том, что в Павле Муравейко всего лишь говорит его образование, полученное в российской военной академии. Что для него просто «за счастье поговорить про ядерное оружие и ответ НАТО».

Как хочется верить и в то, что предостережение Сергея Наумчика об угрозе ответного удара по Беларуси останется лишь предостережением, и что такой сценарий не будет реализован.

И все же не перестает удивлять, с какой легкостью кадровый военный, заместитель министра обороны рассуждает о применении ядерного оружия, словно речь о игре «Зарница» в летнем лагере. И как на эти слова реагирует пропагандист — с расслабленной улыбочкой бессмертного.

Первый не может не знать, что в случае применения белорусами российского оружия, ответ в первую очередь прилетит в место пуска, а не по России. Что ответ этот может быть таким, что все вопросы о независимости и суверенитете могут просто утратить весь свой смысл.

Второй не может не понимать, что такие «интервью» — это ничто иное, как приучение аудитории к мысли о неизбежности войны, ее нормализации.

И что ему не обязательно быть замминистра обороны, чтобы предвидеть последствия даже самих слов и угроз, не говоря уже о их реализации.

Впрочем, это касается всех, кто решил поразмахивать ядерной дубиной, независимо от формы одежды и государственных функций. У таких слов всегда есть своя цена. И она может оказаться неподъемной для всех нас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com