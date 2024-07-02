Силовики заявили, что со стрельбой задержали контрабандистов 3 2.07.2024, 10:49

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На границе с Литвой.

Государственные пограничный комитет Беларуси рассказал, что контрабандисты со стрельбой задержаны на границе с Литвой. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что первый случай произошел на белорусско-литовской границе в субботу, 29 июня 2024 года. Сморгонскими пограничники вместе с военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел по оперативной информации была пресечена попытка применения беспилотника.

Он использовался для незаконного перемещения товарно-материальных ценностей из Беларуси в Литву.

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