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Силовики заявили, что со стрельбой задержали контрабандистов

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  • 2.07.2024, 10:49
  • 1,754
Силовики заявили, что со стрельбой задержали контрабандистов

На границе с Литвой.

Государственные пограничный комитет Беларуси рассказал, что контрабандисты со стрельбой задержаны на границе с Литвой. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что первый случай произошел на белорусско-литовской границе в субботу, 29 июня 2024 года. Сморгонскими пограничники вместе с военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел по оперативной информации была пресечена попытка применения беспилотника.

Он использовался для незаконного перемещения товарно-материальных ценностей из Беларуси в Литву.

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