закрыть
2 июля 2024, вторник, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Times: Россия активизировала шпионскую сеть за рубежом

1
  • 2.07.2024, 10:56
The Times: Россия активизировала шпионскую сеть за рубежом

Вербуют студентов, криминалитет и малоимущих.

Масштабы и размах тайных операций России за рубежом в последнее время достигли беспрецедентного уровня, невиданного со времен разгара холодной войны.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

Почти каждую неделю всплывают новые факты о российских секретных операциях по всему миру. Спецслужбы России, такие как ФСБ, ГРУ и СВР, некогда враждовавшие между собой, объединились и занимаются усиленной вербовкой новых агентов, включая студентов государств, симпатизирующих политике РФ, среди которых особое внимание уделяется гражданам Сербии и Болгарии. В этих странах стараются привлечь на свою сторону представителей криминального мира и малообеспеченных.

С началом войны РФ против Украины Главное разведывательное управление значительно расширило свое подразделение специальных операций. Его численность выросла примерно с 500 человек в 2022 году до 2000 в настоящее время.

Эксперты предполагают, что за активизацией тайных операций может стоять поиск Россией уязвимых мест и потенциальных рычагов давления, которыми она могла бы воспользоваться в случае возможного расширения конфликта.

Кремль стремится обезопасить себя и создать предпосылки для ведения гибридной войны на многих фронтах. К примеру, представители НАТО выразили опасения, что РФ могла заминировать важные объекты подводной инфраструктуры в европейских морях, включая сетевые кабели и трубопроводы.

При этом были использованы обычные рыболовецкие и научно-исследовательские суда. Подобная деятельность российских спецслужб вызывает серьезную озабоченность на Западе и у союзников России по антитеррористическом операциям.

Это может негативно сказаться на сотрудничестве стран в сфере безопасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип