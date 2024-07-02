The Times: Россия активизировала шпионскую сеть за рубежом 1 2.07.2024, 10:56

Вербуют студентов, криминалитет и малоимущих.

Масштабы и размах тайных операций России за рубежом в последнее время достигли беспрецедентного уровня, невиданного со времен разгара холодной войны.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

Почти каждую неделю всплывают новые факты о российских секретных операциях по всему миру. Спецслужбы России, такие как ФСБ, ГРУ и СВР, некогда враждовавшие между собой, объединились и занимаются усиленной вербовкой новых агентов, включая студентов государств, симпатизирующих политике РФ, среди которых особое внимание уделяется гражданам Сербии и Болгарии. В этих странах стараются привлечь на свою сторону представителей криминального мира и малообеспеченных.

С началом войны РФ против Украины Главное разведывательное управление значительно расширило свое подразделение специальных операций. Его численность выросла примерно с 500 человек в 2022 году до 2000 в настоящее время.

Эксперты предполагают, что за активизацией тайных операций может стоять поиск Россией уязвимых мест и потенциальных рычагов давления, которыми она могла бы воспользоваться в случае возможного расширения конфликта.

Кремль стремится обезопасить себя и создать предпосылки для ведения гибридной войны на многих фронтах. К примеру, представители НАТО выразили опасения, что РФ могла заминировать важные объекты подводной инфраструктуры в европейских морях, включая сетевые кабели и трубопроводы.

При этом были использованы обычные рыболовецкие и научно-исследовательские суда. Подобная деятельность российских спецслужб вызывает серьезную озабоченность на Западе и у союзников России по антитеррористическом операциям.

Это может негативно сказаться на сотрудничестве стран в сфере безопасности.

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