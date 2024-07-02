Медведев исполняет роль мелкого «шкета» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.07.2024, 11:01

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Лузеров не спасут Трамп и Ле Пен.

Любители поболтать в российской верхушке – ценные экземпляры, выдающие мысли тех, кто помалкивает, но думает так же.

Чемпион здесь, конечно же, «президент» Медведев. Он исполняет роль мелкого хулигана при питерской шпане, дело которого задирать прохожих, в то время, пока «старшие» стоят и внимательно смотрят, как посланец, получает «щелбаны» и удары ногой под зад, сопровождаемые словами: «Пошел отсюда, шкет!».

Но если у Медведева «работа такая», то нижний спикер Володин выворачивается наружу по своей инициативе. Он заявил, хлебая щи лаптем, в связи с последними событиями: «Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте. ... Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода»

Оставим в стороне плохую осведомленность Володина. Обратим внимание на иное – во что превратились «властелины мира», вершители его судеб.

Сидеть в своей рукотворной геополитической дыре и жадно смотреть «на Запад» - не блеснет ли там луч надежды, который позволит «выиграть партию»? Вдруг там так сложится, что «мы» (т.е. кремлевские авантюристы) сможем «выпрыгнуть»? Не спасут ли Россию Трамп и Ле Пен? Известный персонаж в прошлом веке так же ожидал чудесных перемен, засунув свою страну в пекло чудовищной мясорубки. Радовался смерти Рузвельта. Не сложилось.

Не спасут вас, лузеры, Трамп и Ле Пен (которым еще надо выиграть). Все останется примерно так, как есть сейчас, потому что деградация нашей страны в последние четверть века имеет исключительно внутренние причины. Она и продолжается вне зависимости от политических бурь в Европе и Соединенных Штатах.

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