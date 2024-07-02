Белорусы спешат тратить 1 Феликс Мирский

2.07.2024, 11:03

1,380

И тратят больше, чем зарабатывают.

Рост доходов, стимулирование экономики дешевыми деньгами и тотальный контроль цен вознесли потребительскую активность в Беларуси на рекордные высоты. Белорусы покупают быстрее, чем успевают производить. Но и тратят больше, чем зарабатывают. Покупки в кредит помогают белорусской экономике расти, но не способствуют укреплению финансовой стабильности.

Стимулирование экономического роста дешевыми деньгами – это лайфхак, к которому власти прибегали регулярно. Особенно регулярно в 2010 году, накануне обвала белорусских финансов. Так что главное отличие сейчас — в масштабах. А еще в том, что спрос стимулируется почти не меньше, чем производство. По крайней мере темпы роста потребительского спроса уже в два с половиной раза опережают темпы роста экономики.

За май розничный товарооборот в Беларуси вырос на 12,4%, после того как в апреле его рост составил 9,4%. Нельзя сказать, чтобы это было полностью результатом целенаправленной политики властей.

Политика властей повлияла в основном косвенным образом. Рост эмиграции из Беларуси привел к нехватке рабочей силы. Чтобы удержать работников, которые еще остались, предприятиям пришлось повышать зарплаты. Средняя зарплата в Беларуси за май увеличилась на 12,8% по сравнению с маем прошлого года.

По сравнению с апрелем она увеличилась на 1,7%. При том что белорусская экономика за месяц выросла на 0,3%. То есть рост зарплат в месячном выражении обгонял темпы экономического роста почти в шесть раз.

Но не зарплатой единой. Не только предприятия, но и население распробовало все преимущества дешевых кредитов. Даже Нацбанк признал, что такой высокий уровень спроса на кредиты со стороны граждан — необычное явление для белорусской финансовой системы.

Долги населения перед банками на 1 июня составили почти 23 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем они выросли на 440 млн рублей. И больше, чем треть этого долга — 7,9 млрд рублей, пришлась на потребительские кредиты.

За месяц объем потребительских кредитов вырос на 243 млн рублей. За пять месяцев белорусы взяли потребительских кредитов на 4,83 млрд руб., на 21% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

При этом рублевые депозиты населения увеличились всего на 160 млн рублей. Или на 1,7% по сравнению с апрелем. А валютные депозиты вообще сократились на 40 млн долларов.

Белорусские власти объясняют это успехами в дедолларизации экономики. Но на самом деле прирост рублевых вкладов не компенсирует оттока валютных. За прошлый год рублевые вклады увеличились примерно на 500 млн долларов, а отток валютных составил 660 млн. То есть 160 млн в банки не вернулись.

А изменение соотношения между рублевыми и валютными вкладами является следствием санкций потери Беларусью большей части западных рынков. Белорусские банки не заинтересованы в том, чтобы привлекать валютные депозиты и устанавливают такие ставки по валютным депозитам, которые не привлекают, а отпугивают клиентов.

А на самом деле, начав больше зарабатывать, белорусы не стали откладывать больше денег. Белорусы стали больше тратить. Намного больше, чем раньше. Потребительская лихорадка в стране достигла таких масштабов, что ее не в состоянии удовлетворить даже рост зарплат, который в разы превосходит темпы экономического роста.

Люди спешат тратить. Люди спешат потратить больше, чем зарабатывают. И это на самом деле лучше любых опросов характеризует степень веры населения в устойчивость теперешнего экономического процветания. Потому что когда люди верят в то, что финансовая стабильность будет долгой, они откладывают деньги. А когда ждут, что стабильность в любой момент может закончиться, спешат их потратить.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com