Доходы российских компаний рухнули на треть из-за санкций 2 2.07.2024, 11:09

На сокращение доходов оказали влияние и инфляционные ожидания.

Общий доход российских компаний в 2023 году упал на 36% — до 814 трлн руб. Это следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС), на которые обратили внимание «Известия».

При этом в первый год войны против Украины показатель впервые превысил квадриллион и составил 1267 трлн руб.

Снижение доходов организаций в прошлом году связано с внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, пояснил генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.

«Поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с дружественными странами не была достаточно развита, это потребовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году», — отметил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Также, по его словам, на сокращение доходов оказали влияние и инфляционные ожидания, для сдерживания которых Центробанк в декабре прошлого года поднял ставку до 16%. В итоге кредиты стали более дорогими и возможности компаний инвестировать в расширение бизнеса сократились.

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