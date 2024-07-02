Орбан анонсировал первые шаги для завершения войны в Украине

Орбан анонсировал первые шаги для завершения войны в Украине2
- 2.07.2024, 11:24
- 1,108
Будапешт намерен внести свой вклад.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который во вторник прибыл в Киев, анонсировал «первые шаги» к миру в Украине. Об этом он заявил в интервью для M1, передает местное медиа Index.
Дело в том, что в июле Венгрия начинает свое председательство в Совете Европейского Союза и Будапешт намерен внести свой вклад в завершение войны. Первые шаги, как рассказал премьер-министр, будут сделаны уже сегодня, 2 июля.
«Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги», − заявил Виктор Орбан.
Спустя некоторое время стало известно о том, что политик собрался впервые за многие годы посетить Киев.
Во время интервью Виктор Орбан заявил, что когда речь идет о будущем Евросоюза и про Российско-украинскую войну, то нельзя оставлять в стороне Соединенные Штаты Америки. Рано или поздно американцы и россияне якобы договорятся между собой, считает премьер-министр Венгрии, и ЕС нужно быть готовым к этому.
«Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?» — заявил Виктор Орбан.
Какие именно шаги будут предприниматься для окончания войны со стороны Будапешта — неизвестно.
К слову, начальник пресс-службы Виктора Орбана Берталан Хаваши, как пишет Magyar Nemzet, также подтвердил визит премьера в Киев. В столице он планирует встретиться с украинским президентом.
«Важнейшая тема дискуссии — возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений», — заявил Берталан Хаваши.