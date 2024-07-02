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Орбан анонсировал первые шаги для завершения войны в Украине

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  • 2.07.2024, 11:24
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Орбан анонсировал первые шаги для завершения войны в Украине
Виктор Орбан

Будапешт намерен внести свой вклад.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который во вторник прибыл в Киев, анонсировал «первые шаги» к миру в Украине. Об этом он заявил в интервью для M1, передает местное медиа Index.

Дело в том, что в июле Венгрия начинает свое председательство в Совете Европейского Союза и Будапешт намерен внести свой вклад в завершение войны. Первые шаги, как рассказал премьер-министр, будут сделаны уже сегодня, 2 июля.

«Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги», − заявил Виктор Орбан.

Спустя некоторое время стало известно о том, что политик собрался впервые за многие годы посетить Киев.

Во время интервью Виктор Орбан заявил, что когда речь идет о будущем Евросоюза и про Российско-украинскую войну, то нельзя оставлять в стороне Соединенные Штаты Америки. Рано или поздно американцы и россияне якобы договорятся между собой, считает премьер-министр Венгрии, и ЕС нужно быть готовым к этому.

«Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?» — заявил Виктор Орбан.

Какие именно шаги будут предприниматься для окончания войны со стороны Будапешта — неизвестно.

К слову, начальник пресс-службы Виктора Орбана Берталан Хаваши, как пишет Magyar Nemzet, также подтвердил визит премьера в Киев. В столице он планирует встретиться с украинским президентом.

«Важнейшая тема дискуссии — возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений», — заявил Берталан Хаваши.

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