Тайм-аут Кирилл Сазонов

2.07.2024, 11:36

Кирилл Сазонов

Пару слов о переговорах.

Потому что слишком много вопросов на эту тему, некомпетентных комментариев диванных экспертов и истерик в стиле «нас сливают».

Переговоры или консультации, называйте, как вам удобно. Идут постоянно и всегда. Напрямую и через посредников, с полномочиями на высоком уровне и в порядке зондирования почвы от ни на что не уполномоченных представителей – но непрерывно

Для достижения компромисса или «договорняка» нужно согласие всех ключевых участников. С их пониманием своих выгод. Только так

Почему я не верю в то, что уже приняты какие-то решения или будут приняты через пару недель? Смотри пункт второй.

В настоящий момент Украина не достигла своих целей. Критическая ситуация была зимой и весной, сейчас стало легче. Народ может не понять и не простить элитам перемирия прямо сейчас на невыгодных условиях. Со своей стороны Путин и Россия тоже не считают, что все плохо и нужны переговоры с уступками.

Кремль уверен, что может, если не победить, то выжать из нас гораздо больше уступок. И из Запада тоже. Так что Москва не торопится договариваться. Запад? В этих условиях не достиг основных целей и не видит причин, почему ЕС и США должны срочно идти на компромисс, в чем-то уступать и давить на Украину

То есть в настоящий момент: Ни у кого нет критической ситуации и острой необходимости договориться прямо сейчас и любой ценой. Все стороны уверены, что в ближайшее время смогут улучшить свои переговорные позиции и продавить больше своих интересов. Так что не паникуем, но и не выдыхаем. Бег не закончен. Работаем в условиях войны. Минимум до середины осени, но вероятнее до середины зимы.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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