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В Борисове шторм снес крышу на заводе

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  • 2.07.2024, 11:38
В Борисове шторм снес крышу на заводе

Инцидент сняли на видео.

В соцсети TikTok появилось еще одно видео, сделанное в разгар грозового фронта, обрушившегося на Беларусь 1 июля. Как отметили комментаторы под видео, кадры — «как в кино». На них видно, как порывом сильного ветра со здания сносит часть крыши, из-за чего она обрывает электропровода, извергая водопад искр.

По словам автора ролика, на кадрах — здание завода, принадлежащего производственно-торговому частному унитарному предприятию «Пряный Дом» в Борисове Минской области. ЧП произошло днем 1 июля.

@typicalbarysau На заводе в Борисове снесло крышу #беларусь #борисов ♬ оригинальный звук - Борисов типичный Беларусь

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