В Борисове шторм снес крышу на заводе

В Борисове шторм снес крышу на заводе1
- 2.07.2024, 11:38
Инцидент сняли на видео.
В соцсети TikTok появилось еще одно видео, сделанное в разгар грозового фронта, обрушившегося на Беларусь 1 июля. Как отметили комментаторы под видео, кадры — «как в кино». На них видно, как порывом сильного ветра со здания сносит часть крыши, из-за чего она обрывает электропровода, извергая водопад искр.
По словам автора ролика, на кадрах — здание завода, принадлежащего производственно-торговому частному унитарному предприятию «Пряный Дом» в Борисове Минской области. ЧП произошло днем 1 июля.
@typicalbarysau На заводе в Борисове снесло крышу #беларусь #борисов ♬ оригинальный звук - Борисов типичный Беларусь