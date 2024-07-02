В Борисове шторм снес крышу на заводе 1 2.07.2024, 11:38

Инцидент сняли на видео.

В соцсети TikTok появилось еще одно видео, сделанное в разгар грозового фронта, обрушившегося на Беларусь 1 июля. Как отметили комментаторы под видео, кадры — «как в кино». На них видно, как порывом сильного ветра со здания сносит часть крыши, из-за чего она обрывает электропровода, извергая водопад искр.

По словам автора ролика, на кадрах — здание завода, принадлежащего производственно-торговому частному унитарному предприятию «Пряный Дом» в Борисове Минской области. ЧП произошло днем 1 июля.

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