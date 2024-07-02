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Z-военкор рассказал о большой проблеме армии РФ на фронте

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  • 2.07.2024, 11:41
Z-военкор рассказал о большой проблеме армии РФ на фронте

Оккупанты «печально увязли».

В России наблюдаются серьезные проблемы с численностью и качеством солдат, которые участвуют в войне против Украины, сообщает dialog.ua.

Российский инструктор и военкор Святослав Голиков в своем Telegram-канале пишет, что количество российских солдат не соответствует задачам, которые ставятся перед армией РФ командованием.

Хромает не только количество, но и качество живой силы — пополнение подразделений оставляет желать лучшего.

При этом уже воюющие солдаты банально устали и износили свой организм постоянными штурмами, поэтому качество армии находится на низком уровне.

Голиков подчеркивает, что ситуацию ухудшают безответственные отношения к жизням российских военных со стороны командного состава.

По его словам, уже сейчас у российских военных не хватает сил для радикального развития успеха на ряде оперативных направлений фронта.

По его словам, на некоторых участках передовой российские войска уже «печально увязли».

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