Голый мужчина остановил движение в пункте пропуска «Брест — Тересполь» 1 2.07.2024, 11:46

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Белорусские пограничники утверждают, что он был под наркотиками.

Инцидент произошел около 17.40 понедельника в пункте пропуска «Брест — Тересполь». Мужчина пытался пересечь госграницу Беларуси со стороны Польши без одежды и документов.

— Мужчина вел себя неадекватно, плохо ориентировался в пространстве и оказал сопротивление пограничному наряду. Проведенное медицинское освидетельствование задержанного выявило состояние наркотического опьянения, — рассказали белорусские пограничники.

Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства. Сейчас его личность устанавливается.

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