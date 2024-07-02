Голый мужчина остановил движение в пункте пропуска «Брест — Тересполь»1
- 2.07.2024, 11:46
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Белорусские пограничники утверждают, что он был под наркотиками.
Инцидент произошел около 17.40 понедельника в пункте пропуска «Брест — Тересполь». Мужчина пытался пересечь госграницу Беларуси со стороны Польши без одежды и документов.
— Мужчина вел себя неадекватно, плохо ориентировался в пространстве и оказал сопротивление пограничному наряду. Проведенное медицинское освидетельствование задержанного выявило состояние наркотического опьянения, — рассказали белорусские пограничники.
Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства. Сейчас его личность устанавливается.