Использовали парики для конспирации: в Одессе поймали российских военных 9 2.07.2024, 11:51

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В СБУ раскрыли подробности.

В Украине удалось обезвредить агентурную группу российской ФСБ, одна из участниц которой пользовалась париками для конспирации. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По данным следствия, фигуранты действовали в Одессе и в состав группировки входили двое военных и их сообщница. Те получали задания от российских спецслужб и разведывали локации систем противовоздушной обороны, которые обороняют регион.

«Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории. В случае обнаружения «нужных» объектов — скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах. Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы", — говорится в сообщении.

Для большей скрытности вражеские агенты использовали услуги такси, сообщница и вовсе маскировала внешность, постоянно меняя парики.

Украинским спецслужбам удалось задокументировать все факты разведывательно-подрывной деятельности фигурантов, а также задержали резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника. Произошло это в момент, когда они фотографировали очередной военный объект.

А вот девушку, которая также являлась частью группировки, задержали в ее собственном доме после того, как она делала доразведку поблизости потенциальной цели. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они отдельно купили для коммуникации с россиянами.

«Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная организованной группой в условиях военного положения). Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение», — говорится в сообщении.

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