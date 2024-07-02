Шведское авто установило четыре мировых рекорда скорости 4 2.07.2024, 11:59

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Видеофакт.

Шведская компания Koenigsegg провела заезды самого быстрого на планете гиперкара, в рамках которых серийный Jesko Absolut установил четыре мировых рекорда скорости, пишет «Автоцентр».

Заезды провождились на территории аэродрома Эребру в Швеции 27 июня нынешнего года. Купе Jesko Absolut под управлением тест-пилота компании Маркуса Лунда (Markus Lundh) усановили несколько рекордов. Так спринт от 0 до 400 км/ч и до полной остановки занял всего 27,83 с, что почти на секунду лучше прежнего показателя (28,81 с), который был достигнут на гиперкаре Koenigsegg Regera в 2023 году. Кроме того, были устновлены новые мировые рекорды в следующих категориях: 0-400 км/ч – 18,82 с, 0-250-0 миль/ч – 28,27 с и 0-250 миль/ч – 19,20 с.

Напомним, что купе Jesko Absolut оснащается 5-литровым V8 и 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач Light Speed Transmission собственной разработки. Он может работать как на обычном бензино, так и на биотопливе Е85. В заивисмости от этого он развивает 1280 или 1600 л.с. Необходимое сцепление с дорожным полотном гиперкару обеспечивают низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport Cup2. В компании уточнили, что от обычного купе машина для рекордных заездов отлчается наличием каркаса безопасности и гоночного кресла One:1.

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