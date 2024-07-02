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Спрашивали ли мнение Лукашенко во время обмена пленными?

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  • 2.07.2024, 12:06
  • 3,442
Спрашивали ли мнение Лукашенко во время обмена пленными?

Украинский политолог считает, что Москва вернула того, кто был ей нужен.

28 июня были освобождены еще десять украинских граждан, пятеро из которых содержались в белорусских тюрьмах.

— Украина считает, что все это гражданские люди, которые находились во вражеском плену. Поэтому все они должны быть освобождены, — прокомментировал обмен на «Радыё Свабода» украинский политолог Евгений Магда. — Освобождение украинских гражданских было и остается приоритетом для украинских властей.

Не все украинские СМИ сообщили, что пять наших граждан находились в белорусских тюрьмах. Их всех рассматривают как освобожденных из российского плена.

Украинский политолог полагает, что освободить украинских граждан, являющихся белорусскими политзаключенными, стало возможным из-за того, что в украинском плену оказались белорусы, воюющие на российской стороне.

Напомним, уже трое наших соотечественников были обменяны на украинцев, взятых в плен россиянами.

— Буквально на прошлой неделе был освобожден третий гражданин Беларуси, который воевал в Украине на стороне России и попал в плен. Всех их в порядке обмена передали России.

Думаю, что это и открыло возможность для освобождения граждан Украины из белорусских тюрем.

Считаю, что Украина далее в первую очередь должна освободить две категории белорусов, которые непосредственно участвовали в российско-украинской войне.

Это два бойца-калиновца — Сергей «Клещ» Дегтев и Ян «Тромбли» Дюрбейко — которые два года находятся в российском плену, и «рельсовые партизаны», которые взрывали Белорусскую железную дорогу, повреждали релейные шкафы и тем самым замедляли движение российских военных эшелонов.

Магда отметил, что условия обмена не были озвучены.

— В Украине не раскрыли информации, на кого конкретно обменяли украинцев из белорусских тюрем. Но полагаю, что их обменяли на достаточно важных и ценных персонажей для России. Не для Лукашенко, а для России, — подчеркнул украинский эксперт.

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