Спрашивали ли мнение Лукашенко во время обмена пленными? 2 2.07.2024, 12:06

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Украинский политолог считает, что Москва вернула того, кто был ей нужен.

28 июня были освобождены еще десять украинских граждан, пятеро из которых содержались в белорусских тюрьмах.

— Украина считает, что все это гражданские люди, которые находились во вражеском плену. Поэтому все они должны быть освобождены, — прокомментировал обмен на «Радыё Свабода» украинский политолог Евгений Магда. — Освобождение украинских гражданских было и остается приоритетом для украинских властей.

Не все украинские СМИ сообщили, что пять наших граждан находились в белорусских тюрьмах. Их всех рассматривают как освобожденных из российского плена.

Украинский политолог полагает, что освободить украинских граждан, являющихся белорусскими политзаключенными, стало возможным из-за того, что в украинском плену оказались белорусы, воюющие на российской стороне.

Напомним, уже трое наших соотечественников были обменяны на украинцев, взятых в плен россиянами.

— Буквально на прошлой неделе был освобожден третий гражданин Беларуси, который воевал в Украине на стороне России и попал в плен. Всех их в порядке обмена передали России.

Думаю, что это и открыло возможность для освобождения граждан Украины из белорусских тюрем.

Считаю, что Украина далее в первую очередь должна освободить две категории белорусов, которые непосредственно участвовали в российско-украинской войне.

Это два бойца-калиновца — Сергей «Клещ» Дегтев и Ян «Тромбли» Дюрбейко — которые два года находятся в российском плену, и «рельсовые партизаны», которые взрывали Белорусскую железную дорогу, повреждали релейные шкафы и тем самым замедляли движение российских военных эшелонов.

Магда отметил, что условия обмена не были озвучены.

— В Украине не раскрыли информации, на кого конкретно обменяли украинцев из белорусских тюрем. Но полагаю, что их обменяли на достаточно важных и ценных персонажей для России. Не для Лукашенко, а для России, — подчеркнул украинский эксперт.

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