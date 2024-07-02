На греческом острове из-за пожаров эвакуировали сотни туристов 2.07.2024, 12:11

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Эвакуированных людей на первое время разместили в спортзалах школ.

Туристические фирмы были вынуждены эвакуировать сотни своих клиентов, которые приехали в отпуска на греческий остров Кос, из-за масштабных лесных пожаров.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают несколько европейских СМИ.

Несколько туристических агентств в ночь с 1 на 2 июля вынуждены были эвакуировать из отелей своих клиентов из-за приближения лесных пожаров.

Шведский вещатель SVT сообщает, что вечером 1 июля по распоряжению спасателей из отелей в районе города Кардамена начали эвакуировать шведских туристов, на утро общее их количество составило более 200.

Среди туристов, которым пожары испортили отпуск, также десятки граждан Польши.

Эвакуированных людей на первое время разместили в спортзалах школ.

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