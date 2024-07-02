В Беларуси подорожало топливо 1 2.07.2024, 12:12

Какие цены теперь на заправках?

Концерн «Белнефтехим» повысил цены на заправках. Это предпоследний шаг в анонсированной месяц назад программе поэтапного повышения стоимости топлива в стране.

Как сообщается на его сайте, с 2 июля уровень предельных розничных цен на моторное топливо в Беларуси увеличивается на 1 копейку. Это седьмое за последние два месяца повышение из запланированных восьми.

В итоге с 2 июля стоимость топлива будет следующей:

АИ-92-К5-Евро — 2,33 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,43 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,65 рубля;

ДТ-К5 — 2,43 рубля.

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