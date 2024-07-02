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Забег «усталых лошадей»

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 2.07.2024, 12:15
  • 2,304
Забег «усталых лошадей»

Наденет ли Лавров свой африканский орден?

Читаем заголовок новости: «МИД: Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке».

Где же этот усталый внешнеполитический скакун с Орденом Жеребца от одной из африканских хунт, собирается верховодить? Наденет ли он свой лошадиный орден?

Оказывается, одни из дебатов будут называться - «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Здесь каждое слово несовместимо с таким персонажем, как Лавров. Его мир – это устроенный им совместно с Путиным кошмар 24 февраля, его чудовищные последствия.

Мы верим, что пройдет время, и Лавров будет участвовать совсем в иной «дискуссии», она состоится в нашей стране, где Лаврову будут задавать вопросы о том, что он натворил. Рядом с Лавровым будут находиться такие же, как он – из числа руководства. Исторический опыт есть. Все его знают.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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