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Военный эксперт: Под Волчанск перебросили «не тех» кадыровцев

  • 2.07.2024, 12:26
  • 4,060
Военный эксперт: Под Волчанск перебросили «не тех» кадыровцев
Александр Коваленко

Они будут издеваться над россиянами.

Военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на тот факт, что российское командование перебросило на Север Харьковской области «кадыровцев», но не тех, которых украинцы с сарказмом именуют «тикток-войсками», передает oboz.ua.

Аналитик оценил, для чего этих «кадыровцев» могли отправить именно на Харьковщину и в район Волчанска.

«В районе Волчанска появились очень интересные подразделения с характерной внешностью и акцентом: подъехали «кадыровцы», причем это не те, что снимают «тиктоки», а «кадыровцы», которые отправляются как мясо на штурмы в формате банального фарша... Возможно, в ближайшие дни мы будем видеть уже «200-х», «300-х» и «400-х» «кадыровцев» именно на этом плацдарме», — предположил он.

По его мнению, командование ВС РФ, скорее всего, рассчитывают, что именно войска кадыровских подразделений «Ахмат» смогут что-то изменить на этом участке фронта.

У них действительно есть преимущества в сравнении с обычными войсками РФ, но в то же время вряд ли, считает Коваленко, они смогут здесь принципиально повлиять на ситуацию.

«Кадыровцы» могут профессионально выполнять две вещи: снимать «тиктоки» и, второе, – это издеваться над самими россиянами», — иронично отметил Коваленко.

Вместе с тем эксперт заметил, что не стоит преуменьшать присутствие и значение «кадыровцев», поскольку те все же могут доставить определенные неприятности.

«У «Ахмат-Север» неплохие подразделения беспилотников. Операторы БПЛА у них действительно профессиональные. Все остальное — среднестатистическое мясо», — резюмировал он.

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