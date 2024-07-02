Военный эксперт: Под Волчанск перебросили «не тех» кадыровцев
- 2.07.2024, 12:26
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Они будут издеваться над россиянами.
Военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на тот факт, что российское командование перебросило на Север Харьковской области «кадыровцев», но не тех, которых украинцы с сарказмом именуют «тикток-войсками», передает oboz.ua.
Аналитик оценил, для чего этих «кадыровцев» могли отправить именно на Харьковщину и в район Волчанска.
«В районе Волчанска появились очень интересные подразделения с характерной внешностью и акцентом: подъехали «кадыровцы», причем это не те, что снимают «тиктоки», а «кадыровцы», которые отправляются как мясо на штурмы в формате банального фарша... Возможно, в ближайшие дни мы будем видеть уже «200-х», «300-х» и «400-х» «кадыровцев» именно на этом плацдарме», — предположил он.
По его мнению, командование ВС РФ, скорее всего, рассчитывают, что именно войска кадыровских подразделений «Ахмат» смогут что-то изменить на этом участке фронта.
У них действительно есть преимущества в сравнении с обычными войсками РФ, но в то же время вряд ли, считает Коваленко, они смогут здесь принципиально повлиять на ситуацию.
«Кадыровцы» могут профессионально выполнять две вещи: снимать «тиктоки» и, второе, – это издеваться над самими россиянами», — иронично отметил Коваленко.
Вместе с тем эксперт заметил, что не стоит преуменьшать присутствие и значение «кадыровцев», поскольку те все же могут доставить определенные неприятности.
«У «Ахмат-Север» неплохие подразделения беспилотников. Операторы БПЛА у них действительно профессиональные. Все остальное — среднестатистическое мясо», — резюмировал он.