«Буслiк» — всё 2.07.2024, 12:23

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Компания, которой принадлежит известный магазин, начала процедуру банкротства.

Компания ДПМ, которой принадлежала известная сеть магазинов детской одежды «Буслiк», начала процедуру банкротства.

Заседание по делу о банкротстве прошло 26 июня. По его результатам начата процедура признания экономической несостоятельности (банкротства) компании ДПМ, следует из данных ресурса «Легат».

С начала этого года против фирмы были возбуждены десятки приказных производств — так поставщики пытались вернуть задолженность.

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