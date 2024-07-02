Белорусская политзаключенная рассказала о встрече с Сергеем Тихановским 4 2.07.2024, 12:43

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Народный блогер не сдается.

Белорусская политзаключенная Алеся Буневич, директор вильнюсского магазина А2.print, которая отсидела в Беларуси за помощь в эвакуации людей из страны, рассказала, как встретила на этапе Сергея Тихановского.

«Я проходила мимо него в туалет. Должна была что-то ему сказать, и не нашла ничего лучшего, как «Привет от экстремистов Молодечно!». Просто дура, как можно было такое ляпнуть?! Возвращаюсь, и он спрашивает, по какому я делу прохожу. А я еще не отвыкла от своей статьи по терроризму, так и говорю ему, такая девочка в очочках и с косичками — терроризм!» — рассказала Буневич «Нашей Нiве».

По ее словам, Сергей сильно изменился в заключении, его тяжело узнать.

«Он был похудевший, с осунувшимся лицом, у него был землистый цвет лица. Если бы не голос и разговор о деньгах за диваном, я бы его, наверное, не узнала. Это был день его рождения, 18 августа, его этапировали в крытую тюрьму в Жодино. Для меня эта встреча была классным знаком, что все будет хорошо. Сергей очень боевой, хотя и смотреть на него было больно, но внутренняя мощь чувствовалась в разговоре с конвоирами, который я немного слышала. Он не опускает руки», — говорит Алеся.

Сергей Тихановский в декабре 2021-го был осужден на 18 лет колонии. Позже к его сроку добавили еще полтора года — за «злостное неповиновение требованиям администрации». Семья не получает от него никаких сведений.

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