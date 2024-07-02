На военной авиабазе в Курске вспыхнул масштабный пожар 2.07.2024, 12:38

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Валит черный дым.

В российском Курске утром 2 июля вспыхнул мощный пожар. Из разных уголков города виден черный дым, который валит над местом возгорания.

К тушению огня привлекли 60 сотрудников МЧС РФ и десяток единиц спецтехники. Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики, пожар мог вспыхнуть на территории воинской части оккупационной армии.

Первые сообщения о мощном пожаре в центре Курска появились в местных Telegram-каналах после 10 часов утра.

«В Курске пожар. Дым видно из разных точек города. Подробности уточняем», – написал один из них.

Россияне начали публиковать множество фото и видео с черным дымом, который виден из разных точек города.

Впоследствии пожар подтвердил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В настоящее время идет тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области. Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются», – написал он.

Одни местные паблики утверждают, что пожар вспыхнул «в районе проспектов Победы и Дериглазова», другие уточняют, что горит «на улице Карла Маркса». На этой улице зарегистрирована 3754-я центральная авиа-техническая база (в/ч 13830). Именно на ее территории, по некоторым данным, мог вспыхнуть пожар.

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